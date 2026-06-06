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6 июня, 07:00

Мирра Андреева — Майя Хвалиньска: прямая трансляция финала «Ролан Гаррос» начнется в 16.00 мск

Мирра Андреева и Майя Хвалиньска сыграют в финале «Ролан Гаррос» 6 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Российская теннисистка Мирра Андреева и полячка Майя Хвалиньска сыграют в финале «Ролан Гаррос» в субботу, 6 июня. Матч пройдет в спортивном комплексе «Ролан Гаррос» в Париже (Франция). Начало — после 16.00 по московскому времени.

Мирра Андреева — Майа Хвалиньска: трансляция «Ролан Гаррос» в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальных трансляций турниров «Большого шлема». В прямом эфире трансляции появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Следить за ходом встречи по геймам и результатом игры Андреева — Хвалиньска можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

Для обеих теннисисток этот финал станет первым в карьере. В прошлом розыгрыше «Ролан Гаррос» Мирра Андреева дошла до стадии полуфинала, где уступила итальянке Жасмин Паолини (3:6, 1:6). Майя Хвалиньска завершила выступление на прошлогоднем турнире, дойдя до второго раунда квалификации.

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Ролан Гаррос
Майя Хвалиньска
Мирра Андреева
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