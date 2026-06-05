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5 июня, 19:52

Арнальди из-за вируса снялся с полуфинала «Ролан Гаррос», Коболли сыграет со Зверевым в финале

Игнат Заздравин
Корреспондент
Флавио Коболли.
Фото Reuters

Итальянский теннисист Маттео Арнальди снялся с полуфинала Открытого чемпионата Франции-2026, сообщает Reuters со ссылкой на организаторов турнира.

Сообщается, что 104-я ракетка мира снялся из-за вируса. Его соотечественник Флавио Коболли, с которым должен был играть Арнальди, вышел в финал турнира.

В решающем матче Коболли сыграет против немца Александра Зверева, который 5 июня в полуфинале переиграл чеха Якуба Меншика.

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Ролан Гаррос
Александр Зверев (теннис)
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