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Джокович лег под нож ради Олимпиады в Париже. Правильно ли он поступил?

Джокович рискует пропустить Уимблдон из-за операции на колене
Сергей Подушкин
Обозреватель
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Новак Джокович.
Фото Global Look Press
Новак Джокович.
Фото Global Look Press
Янник Синнер.
Фото Global Look Press
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Из-за операции на колене Новак может пропустить любимый Уимблдон и потерять шансы на возвращение лидерства в рейтинге.

По итогам «Ролан Гаррос» именно легендарного серба Новака Джоковича можно назвать главным проигравшим. 37-летний теннисист не только опустился в рейтинге с первого места на третье, но и получил по ходу Открытого чемпионата Франции травму колена, заставившую его сделать срочную операцию. При этом ради полного восстановления к Олимпийским играм в Париже Джокович, похоже, решил пожертвовать Уимблдоном, к которому вряд ли успеет набрать форму.

Сколько потребуется на восстановление?

Напомним, что Новак травмировался 3 июня во втором сете матча четвертого круга «Ролан Гаррос» против аргентинца Франциско Черундоло, завершившегося его волевой победой в пяти сетах (6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3). После игры серб пожаловался на плохое состояние корта, что, по его мнению, и привело к повреждению. Тогда он еще не мог оценить всю серьезность травмы, но на следующий день решил сняться с четвертьфинала против норвежца Каспера Рууда, поскольку МРТ выявило разрыв медиального мениска правого колена.

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«К сожалению, после тщательного обследования и консультаций мне и моей команде пришлось принять такое трудное решение. Желаю удачи оставшимся в сетке игрокам и искренне благодарю невероятных болельщиков за вашу любовь и постоянную поддержку. До скорой встречи», — написал он в социальных сетях.

Дальше события начали развиваться стремительно — уже 5 июня издание L'Equipe сообщило, что Джокович перенес операцию на мениске. В публикации утверждалось, что теннисист пропустит как минимум три недели и может не сыграть на Уимблдоне (1-14 июля), зато намерен сосредоточиться на олимпийском теннисном турнире, стартующем 26 июля.

А на следующий день факт операции подтвердил и сам Новак: «Вчера мне пришлось принять сложные решения после повреждения мениска в последнем матче. Я все еще восстанавливаюсь, но я рад сообщить, что операция прошла хорошо. Сделаю все возможное, чтобы как можно скорее быть здоровым и в хорошей форме, чтобы вернуться на корт. Моя сильная любовь к этому виду спорта и желание соревноваться на самом высоком уровне заставляют меня идти дальше...»

В принципе, шансы увидеть Джоковича на Уимблдоне по-прежнему есть, ведь операция на мениске в наши дни в спорте считается не самой сложной. Достаточно вспомнить пример американца Тейлора Фрица трехлетней давности. Он повредил мениск в матче второго круга «Ролан Гаррос» — 2021, его даже увезли с игры на коляске, а через восемь дней после операции он уже возобновил тренировки на корте и сыграл на Уимблдоне, добравшись до третьего круга. Но все же тогда Фрицу было 23 года, а Джоковичу сейчас 37, что подразумевает более долгое восстановление.

Новак Джокович.
Фото Global Look Press

Синнеру пока ничего не угрожает

Да и в отличие от американца возвращаться в неидеальной форме с риском для здоровья, а также быстрого вылета сербу явно ни к чему. Возможно, ему действительно будет лучше сконцентрироваться на Олимпиаде, которую в отличие от Уимблдона он прежде никогда не выигрывал и о победе на Играх давно мечтает вслух. Тем более ему тогда не надо будет метаться с грунта на траву и обратно, поскольку Олимпиада пройдет на кортах «Ролан Гаррос».

В то же время отказ от защиты прошлогоднего финала на Уимблдоне (тогда Новак в пяти партиях уступил испанцу Карлосу Алькарасу) заставит Джоковича выпасть из гонки за звание первой ракетки мира. Сейчас он отстает от итальянца Янника Синнера на 1165 очков, а от выигравшего «Ролан Гаррос» — 2024 Алькараса — на 220 баллов. Причем скоро, вероятно, сможет вернуть вторую строчку без игры — у Карлоса через пару недель сгорают прошлогодние 500 очков за титул в Лондоне. Но если серб пропустит весь травяной сезон, есть риск пропустить после Уимблдона не только обратно Алькараса, но и Александра Зверева из Германии и даже, при определенных обстоятельствах, россиянина Даниила Медведева (он, кстати, снялся с проходящего на этой неделе турнира в голландском Хертогенбоше), то есть откатиться на четвертое-пятое место в рейтинге.

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Что касается лидерства в рейтинге, то тут Синнер может быть спокоен — до Уимблдона Алькарасу необходимо набрать на 2590 очков больше, что объективно нереально, а значит, Янник должен удержать первую строчку и после травяного сезона. Хотя если он сыграет на траве слабо, то в августе-сентябре у преследователей во главе с Алькарасом могут появиться варианты. Но шансы Джоковича на первое место в рейтинге по итогам года пока стремятся к нулю — сейчас даже до старта травяного сезона он только десятый в чемпионской гонке, а в августе-ноябре ему предстоит защищать гигантское количество очков — титулы на US Open, итоговом турнире ATP и «мастерсах» в Цинциннати и Париже.

Янник Синнер.
Фото Global Look Press

У женщин Ига Свентек из Польши после защиты титула на «Ролан Гаррос» и феноменального грунтового сезона на ближайшее время явно сняла вопросы по поводу первого места в рейтинге WTA — ее отрыв от преследовательниц превышает 3600 очков, а в чемпионской гонке-2024 составляет почти 3000 баллов. Заметим, кстати, что россиянок в свежем рейтинге нет не только в топ-10 рейтинга WTA, но и в десятке сильнейших чемпионской гонки, где лучшая из наших Дарья Касаткина располагается на 14-м месте.

Олимпиада
Ролан Гаррос
Уимблдон
Новак Джокович
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