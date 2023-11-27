Шевченко рассказал о приготовлениях к свадьбе с Потаповой

Российский теннисист Александр Шевченко в интервью «СЭ» рассказал о своей роли в приготовлениях к свадьбе со своей невестой теннисисткой Анастасией Потаповой, а также о планах сыграть с ней в миксте в Петербурге и, возможно, на Открытом чемпионате Австралии.

«Я взял на себя, вероятно, процента два обязанностей. А так, конечно, все на Насте, у нее к тому же раньше сезон закончился. Когда ты теннисист и играешь турниры, нереально параллельно отвлекаться на свадебные приготовления. Если бы в октябре — ноябре по полной занимался грядущей свадьбой, то, наверное, проиграл бы все в первых кругах, а заодно и сошел с ума.

Что касается микста, то я вообше никогда его не играл. Немного побаиваюсь с Настей играть (смеется). Но будет прикольно, посмотрим, может, так понравится, что в Мельбурне на Открытом чемпионате Австралии в смешанном разряде запишемся. Так-то мы с Настей вместе не раз тренировались, когда она просила. Сам не рвусь, но если надо ей помочь — с удовольствием», — сказал Шевченко «СЭ».