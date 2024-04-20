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Сегодня, 16:55

Рууд стал первым финалистом турнира в Барселоне

Алина Савинова
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Норвежский теннисист Каспер Рууд победил Томаса Мартина Этчеверри из Аргентины в полуфинале турнира в Барселоне.

Встреча продолжалась 1 час 58 минут и завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:4 в пользу норвежца.

Следующим соперником Рууда будет победитель матча Стефанос Циципас (Греция, 5) — Душан Лайович (Сербия).

В текущем сезоне 25-летний теннисист из Норвегии трижды становился финалистом турниров АТР (в Акапулько, Кабо-Сан-Лукасе и Монте-Карло), но проиграл все решающие матчи. В частности Рууд уступил Циципасу в финале «мастерса» в Монако.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 782 960 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Каспер Рууд (Норвегия, 3) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 13) — 7:6 (8:6), 6:4

Теннис
Каспер Рууд
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