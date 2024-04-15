Рублев опустился с шестой на восьмую строчку в рейтинге АТР
Россиянин Андрей Рублев опустился на восьмую строчку в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
На прошедшей неделе Рублев проиграл во втором круге турнира в Монте-Карло австралийцу Алексею Попырину и потерял 955 очков. В финале турнира грек Стефанос Циципас обыграл норвежца Каспера Рууда. Оба спортсмена опередили россиянина.
Первой ракеткой мира остается серб Новак Джокович. В Монте-Карло он дошел до полуфинала. Второе место занимает итальянец Янник Синнер, третий — испанец Карлос Алькарас.
Российский теннисист Даниил Медведев остался четвертым.
Рейтинг АТР, версия от 15 апреля:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10035 очков;
2 (2). Янник Синнер (Италия) — 8750;
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8645;
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 7085;
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5425;
6 (10). Каспер Рууд (Норвегия) — 4025;
7 (12). Стефанос Циципас (Греция) — 3995;
8 (6). Андрей Рублев (Россия) — 3935;
9 (8). Хуберт Хуркач (Польша) — 3675;
10 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3640...
17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2115...
38 (41). Роман Сафиуллин (Россия) — 1139...
45 (43). Аслан Карацев (Россия) — 1073...
69 (69). Павел Котов (Россия) — 817.
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