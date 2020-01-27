Надаль обыграл Кирьоса и вышел в четвертьфинал Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в матче четвертого раунда Australian Open обыграл австралийца Ника Кирьоса со счетом 6:3, 3:6, 7:6, 7:6.

Встреча длилась 3 часа 40 минут. Испанец сделал 12 эйсов, совершил 4 двойные ошибки и два брейк-пойнта из 9. Австралиец 25 раз подал на вылет, сделал 5 двойных ошибок и выиграл два брейка из трех.

В четвертьфинале первая ракетка мира встретится с австрийцем Домиником Тимом, который оказался сильнее француза Гаэля Монфиса (6:2, 6:4, 6:4).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Ник Кирьос (Австралия, 23) — 6:3, 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4)