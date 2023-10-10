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236-я ракетка мира: «Федерер и Надаль ни разу не открыли рот и не поборолись за права игроков»

236-я ракетка мира обрушился с критикой на Федерера и Надаля
Ана Горшкова
Корреспондент
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Аргентинский теннисист, 236-я ракетка мира Марко Трунжеллити раскритиковал Роджера Федерера и Рафаэля Надаля за то, что они не поборолись за права игроков.

«Кому-то это не понравится, но Федерер и Надаль всегда молчали. Они причастны к тому, что система настолько плохая — потому что они ни разу не открыли рот и не поборолись за права игроков. Если они что-то и делали, то внутри системы, и это ничего не меняло. Они причастны к тому, что только 80-100 человек могут зарабатывать на жизнь теннисом. Как игроки они очень хорошие, но как люди они мне не нравятся — потому что не пытались изменить систему для всех. А Джокович и Поспишил сейчас это делают. Хотя работа с PTPA (Professional Tennis Players Association) отнимает время и силы», — приводит слова Трунжеллити Lanacion.com.ar.

33-летний аргентинец в основном играл на «Челленджерах» и турнирах ITF. За свою карьеру он дошел до 22 финалов в одиночном разряде, одержав 9 побед. Наивысшая позиция Трунжеллити — 112-е место в мировом рейтинге в марте 2019 года.

PTPA — это объединение теннисистов и теннисисток, основанное игроками Вашеком Поспишилом и Новаком Джоковичем. Она представляет игроков одиночного разряда, входящих в топ-500, и игроков парного разряда, входящих в топ-200 рейтингов ATP и WTA. PTPA управляется попечительским советом, состоящим из девяти членов, которые избираются ежегодно.

Теннис
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
Роджер Федерер
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