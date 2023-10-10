Тренер Хуркача: «В туре есть мячи, которыми играть нельзя»

Тренер польского теннисиста Хуберта Хуркача Крейг Бойнтон прокомментировал недовольство игроков постоянной сменой мячей.

«В туре есть мячи, которыми играть нельзя. Они просто недостаточно хорошие. И я видел, как ребята приезжают на следующий турнир, и у них проблемы с руками и плечами. Это влияет на их способность тренироваться. А им нужно привыкать к совершенно другому мячу. Это может иметь очень серьезный эффект», — приводит слова Бойнтона Tennis.com.

Ранее россиянин Даниил Медведев критиковал мячи в Пекине, где он в финале проиграл Яннику Синнеру. Также об этом высказался Тэйлор Фритц: «С начала US Open у меня проблемы с запястьем из-за смены мячей. За три недели мы сменили их три раза».

Официальным мячом ATP Tour является Dunlop AO, но турниры не обязаны его использовать. Это связано с тем, что каждый турнир имеет право заключать партнерские соглашения с производителем мячей по своему усмотрению.