Корда уступил 128-й ракетке мира во втором круге турнира в Бухаресте
Американский теннисист Себастьян Корда во втором круге турнира в Бухаресте уступил французу Грегуару Барреру со счетом 4:6, 4:6.
На счету 23-летнего американца эйс и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.
В четвертьфинале 128-я ракетка мира встретится с победителем матча Миомир Кецманович (Сербия) — Педро Мартинес (Испания).
Бухарест (Румыния)
Турнир ATP Tiriac Open
Призовой фонд 579 320 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Грегуар Баррер (Франция, Q) — Себастьян Корда (США, 3) — 6:4, 6:4
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