Рублев проиграл во втором круге турнира в Барселоне

Россиянин Андрей Рублев проиграл американцу Брэндону Накашиме во втором круге турнира в Барселоне — 4:6, 6:7 (6:8).

Матч длился 1 час 55 минут. Рублев сделал за игру 7 эйсов и допустил 5 двойных ошибок. У Накашимы — 6 эйсов и 1 из 9 реализованных брейк-пойнтов.

Накашима вышел в третий круг и встретится с победителем матча Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 13) — Ник Хардт (Доминиканская Республика, Q).

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 782 960 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Брэндон Накашима (США) — Андрей Рублев (Россия, 2) — 6:4, 7:6 (8:6)