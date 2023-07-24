«На ум приходят только нецензурные ругательства». Шишкина — о позорном чемпионате мира-2023

Трехкратная олимпийская чемпионка по нормальному синхронному плаванию и колумнист «СЭ» считает турнир в Фукуоке «балаганом».

На чемпионате мира в японском городе Фукуока завершились состязания по синхронному плаванию. Это первый ЧМ, где судьи выставляли оценки по новым правилам, принятым с 2023 года. И второй без наших спортсменов.

Творчество и артистизм подрубаются на корню

Если описывать одним словом все то, что творилось в воде и за ее пределами, то на ум приходят только нецензурные ругательства. Кроме как издевательством над видом спорта я этот балаган назвать не могу. Основной фишкой и идеей синхронного плавания всегда были новые, интересные элементы, образ и целостность композиции. И только потом уже техника, высота, проплыв по всей акватории бассейна. Что, безусловно, тоже важно. Всегда и судьи, и зрители отмечали работу российской команды прежде всего по тому, какой спектакль разворачивался на воде. Когда ты смотришь на композицию и не можешь оторвать взгляд, как загипнотизированный. По новым же правилам все свелось к однообразной физкультуре. Для ясности в общих чертах расскажу об этих самых новшествах.

Все элементы композиции теперь собраны и классифицированы в едином «справочнике». За каждое движение ног над водой существует определенная оценка. Движения рук теперь практически не участвуют в формировании баллов. А вот поддержки, которые раньше не оценивались как отдельное звено, теперь играют одну из ключевых, если не ключевую роль в том, что команда получит по итогу. Еще раз подчеркну, что плавание артистическое, а не акробатическое. Но самое печальное даже не это. Хуже всего, что вид спорта, который только-только переименовали в артистический, таким по факту не является.

Новыми правилами все творчество и артистизм подрубаются на корню. Если раньше постановщику нужно было пораскинуть мозгами, подумать над тем, чтобы сотворить то, что еще никто не выполнял, то теперь можно просто открыть талмуд, выбрать элементы с самым большим коэффициентом и делать их друг за другом без остановки, как заведенная цирковая обезьянка. Видение высококлассных постановщиков, образ и разнообразие движений заменили усредненкой. Теперь самый слабый постановщик способен собрать сложную композицию по «книжке», но не по содержательности и красоте, и при наличии техничных спортсменов — выиграть.

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Китайцы не до конца разобрались в идиотских правилах

Выступления команд из разных стран стали напоминать друг друга, как братья-близнецы. Хотели сделать вид спорта более понятным для зрителей, а как по мне — убивают зрительский интерес к синхронному плаванию. Если еще недавно неопытный зритель мог сказать, что все команды похожи друг на друга и только сборная России отличается тем, что виден более высокий класс на несколько голов, то сейчас и те, кто разбирается, видят своими глазами, что все делают одно и то же. Какой самый дорогой гибрид? (Гибридами теперь называют связки, движения ног в воде) Его и ставим, да побольше. И не важно, что эти бесконечные винты некоторые команды выполняют просто безобразно.

Сколько стало асинхронов и откровенно грязной работы! Не говорю уже о высоте по колено. Вспоминаю, как мы с командой отрабатывали движения так, чтобы они были не только резкими и четкими, но и выполнялись с минимальным количеством брызг. Сейчас же можно сделать концовку программы в полнейшем разладе, намесить воды и занять место на пьедестале.

Судя по всему, наставники сборной команды Китая, которая на протяжении многих лет была в лидерах, сразу за нашей командой, тоже не до конца разобрались в этих идиотских правилах. Так как умудрились в технической программе среди групп занять лишь седьмое место, уступив всем тем, кто последние три олимпийских цикла был далеко за ними. И это несмотря на то, что акробатическую программу, где ценятся поддержки, они выиграли. И что техника исполнения, за неимением сильнейшего соперника в лице России, у них сейчас лучшая в мире.

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Постановщиков заменит искусственный интеллект?

Возможно, этот чемпионат можно рассматривать как пробный старт для тех самых новых правил и спустя время все встанет на свои места. Судьи научаться быстрее реагировать и различать, был ли срыв элемента или не был, а не лепить нули не глядя, но лично мне больно смотреть на издевательства над родным для меня видом спорта. Где многолетние лидеры, чисто выполнившие программу, скатываются вниз турнирной таблицы, а те, кто скомпоновал программу из «дорогостоящих» элементов и кое-как ее сделал, оказались на пьедестале. И, судя по комментариям в соцсетях, простые зрители и болельщики, для которых весь этот цирк и был придуман, тоже не в восторге и не понимают, что происходит.

Прочитав посты заслуженного тренера России, тренера нашего микст дуэта Ганы Максимовой на все ту же тему правил, я еще и под другим углом посмотрела на них. Гана Владимировна пишет о том, что сейчас все активнее в нашу жизнь внедряется искусственный интеллект и нейросети. И судя по тому алгоритму, по которому движется артистическое плавание, где творчество не нужно, стоит задуматься о том, что очень много креативных постановщиков просто потеряют работу, так как их заменит ИИ. Это и проще, и дешевле для спортсменов, а какого-то человеческого, теплого «изюма», как говорят у нас, теперь и не требуется. Констатирую это с болью в душе.