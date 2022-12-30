Ущербные изменения в одном из главных видов для России. Колонка Аллы Шишкиной

Авторская колонка трехкратной олимпийской чемпионки (Лондон-2012, Рио-2016, Токио-2020), 14-кратной победительницы чемпионатов мира и шестикратной — Европы по синхронному плаванию — об итогах года и отсутствии логики в действиях руководителей World Aquatics.

2022 год стал для синхронного плавания очень значимым. Пожалуй, самым значимым в истории существования вида спорта. Ряд изменений навсегда поменяют восприятие синхронного плавания. Но обо всем по порядку.

МОК официально дал разрешение на участие мужчин в Олимпийских играх начиная с 2024 года. В составе женской команды теперь может быть заявлено до двух представителей мужского пола. С 2015 года, когда мужчинам впервые было разрешено участвовать в чемпионатах мира, в составе микст-дуэта, прошло семь лет. Безусловно, за это время в мире повысился уровень мужского синхронного плавания, но многие представители все равно не дотягивают до женщин и в плане технической оснащенности, и в плане чистоты выполнения элементов. Только единицы, в которые входит и наш Александр Мальцев (пятикратный чемпион мира. — Прим. «СЭ»), способны с ходу встать в женскую группу и не отличаться от слабого пола в худшую сторону. Но таких немного.

Пока же включение мужчин не является обязательным условием выступления. А это значит, что многие страны и не будут использовать эту опцию на Играх в Париже. Но моя интуиция подсказывает, что с каждым годом мы будем видеть все больше и больше мужских ног, выполняющих связки в воде. А рекомендация по включению мужчин станет обязательным условием. Думаю, лет через 10-15 группы могут сделать смешанными в равных пропорциях: четыре мужчины и четыре женщины. Чтобы показать, что вид спорта абсолютно равноправный для обоих полов.

На европейском уровне мужчины уже с этого года могли стоять в группах, конечно же, выступали в микст-дуэтах, а также впервые показали себя в мужском соло. Итальянец Джорджио Минисини, который стал первым в истории чемпионом Европы в этом виде программы, плакал, стоя на пьедестале, под одобрительный рев и аплодисменты трибун. Александр Мальцев выступил со своим соло на Играх дружбы в Казани. Я смотрела на него с трибун, и у меня бежали мурашки, насколько это было тонко, мощно, с чувством и характером. Его тренер, Гана Максимова, на весь мир известна своим неординарным мышлением и изысканными постановками. И жаль, что в сезоне-2021/22 Александр и Джорджио не встретились. Борьба была бы серьезной и интересной.

Александр Мальцев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Отходя от темы правил, изменения произошли и в других областях. Международная федерация плавания (FINA) была переименована в World Aquatics. Это произошло 12.12.2022. Видимо, боссы специально выбрали для этого красивую дату. Судя по комментариям в соцсетях, такое изменение нравится не всем.

Существенное и болезненное изменение, которое приняла теперь уже World Aquatics, — это три программы на Олимпийских играх. Если раньше группа выступала с технической и произвольной, то теперь добавили еще один вид программ — акробатическую группу. То есть чтобы завоевать одну медаль, нужно выступать не два раза, а три. При этом запасного, девятого человека так никто и не вернул. Ну то есть он, конечно, поедет, будет тренироваться вместе со всеми, но медаль в итоге не получит. Нагрузка увеличилась, медалей не прибавилось. Со стороны дуэта, который на Играх обязан стоять во всех программах, это вообще стало каторжной работой. Спортсменки из дуэта выступают с технической программой, потом дважды с произвольной и потом должны будут встать еще в три группы. Шесть выступлений и две медали. Странная арифметика World Aquatics.

Отдельно отмечу и подготовку к соревнованиям. Если раньше тренировки сборной России занимали в общей сложности десять часов в день — два часа в зале и восемь в воде, — то с прибавлением акробатической программы даже невозможно представить, сколько необходимо будет тренироваться. А если добавить сюда ввод мужчин во все эти группы... Тут часов четырнадцать понадобится, не меньше. Уверена, что такая ситуация не только с нашей командой, но и со сборными других стран. И без того большая нагрузка на спортсменов увеличится, а это неизбежно приведет к переутомлению и травмам.

Наконец, изменение правил, о которых я писала ранее. Теперь они официально утверждены и с 2023 года вступают в силу. Если коротко, то их сделали более шаблонными и простыми для понимания зрителей. Каждый элемент, каждая поддержка и каждая связка (гибрид) теперь имеют свою оценочную стоимость. Если раньше составление программы шло от творчества, музыки, фантазии и изобретения новых движений, то теперь тренер должен открыть огромный буклет с элементами, постараться выбрать из него самые дорогостоящие по оценкам и равномерно расставить по программе. Ты можешь быть богом креатива и поставить программу — произведение искусства, но если в ней не будет конкретных, дорогих связок и элементов, то все твое творчество ничего не стоит.

Российские синхронистки. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Произвольную группу укоротили на 30 секунд, теперь длина музыкального сопровождения не должна превышать 3 минут 30 секунд (+/-5 секунд). Лимит связок в программе — семь штук. Самые дорогие связки начинаются с 16-секундной задержки дыхания. Если за это время спортсмены успевают сделать 30 и более движений, тогда такой гибрид имеет максимальную базовую стоимость. При такой насыщенности и длине подводной части времени на то, чтобы взять вдох, остается немного. Не трудно догадаться, какая это нагрузка на весь организм. И сразу вспоминаются неприятные истории с потерей сознания еще при старых правилах.

В судействе появилась новая должность — технический контролер. Именно эти люди будут сверять то, что делают спортсмены в воде, с тем, что заявлено в карточке тренера. Похожая система существует в фигурном катании и художественной гимнастике. Необходимо прописать все части программы, чтобы по ходу выполнения программы можно было сверять их с текстом в этой карточке.

Новым президентом Федерации синхронного плавания России избрана трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина. Пожелаем Ольге Александровне хорошей работы и уверенного развития вида спорта во всех регионах нашей страны. Очень ждем возвращения российских спортсменов на международные арены. Впереди Олимпийские игры в Париже, на которые еще нужно завоевать лицензии.