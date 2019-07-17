Ромашина не собирается гнаться за рекордом Фелпса

Российская синхронистка Светлана Ромашина дала понять, что не ставит себе задачей обойти американского пловца Майкла Фелпса по числу золотых медалей на чемпионатах мира. В среду, 17 июля, она выиграла состязания соло на ЧМ в корейском Кванчжоу - эта победа стала для нее 20-й на ЧМ. Майкл Фелпс с 2001 по 2011 год выиграл 26 золотых медалей в павании.

- Это можно было бы сделать, если выступать в большем количестве видов, но ради такой строчки в статистике я себя "убивать" не буду. Была бы я на четыре года моложе, другое дело, - цитирует "РИА Новости" Ромашину. - Вы знаете сколько нам снов снится о том, что мы вдруг вторые? Мы даже когда на регату ездим с Татьяной Евгеньевной (Данченко), просим не вешать нам серебряные и бронзовые медали на шею. Для нас в синхронном плавании других медалей кроме золотых нет. Серебро для нас - провальное выступление.