Ромашина и Колесниченко выиграли техническую программу дуэтов на ЧМ в Кванджу

Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко стали первые в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Корея). Спортсменки набрали 95,9010 баллов.

Второе место занял китайский дуэт – Сунь Вэньянь и Хуань Сюэчэнь (94,0072). На третьей строчке оказались украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (92,5847).

Синхронное плавание

Кванджу (Корея)

Кванджу

Чемпионат мира

Женщины

Дуэты. Техническая программа

Финал

1. Ромашина/Колесниченко (Россия) – 95,9010

2. Сунь Вэньянь/Хуань Сюэчэнь (Китай) – 94,0072

3. Савчук/Федина (Украина) – 92,5847

4. Есида/Инуи (Япония) – 92,1116

5. Черрути/Ферро (Италия) – 90,1743

6. Симоно/Хольцнер (Канада) – 88,8659

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