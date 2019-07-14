Ромашина и Колесниченко выиграли техническую программу дуэтов на ЧМ в Кванджу

Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко стали первые в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Корея). Спортсменки набрали 95,9010 баллов.
Второе место занял китайский дуэт – Сунь Вэньянь и Хуань Сюэчэнь (94,0072). На третьей строчке оказались украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (92,5847).
Синхронное плавание
Кванджу (Корея)
Кванджу
Чемпионат мира
Женщины
Дуэты. Техническая программа
Финал
1. Ромашина/Колесниченко (Россия) – 95,9010
2. Сунь Вэньянь/Хуань Сюэчэнь (Китай) – 94,0072
3. Савчук/Федина (Украина) – 92,5847
4. Есида/Инуи (Япония) – 92,1116
5. Черрути/Ферро (Италия) – 90,1743
6. Симоно/Хольцнер (Канада) – 88,8659
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