Казань примет этап Мировой серии-2020 по синхронному плаванию

Казань примет апрельский этап Мировой серии по синхронному плаванию в 2020 году. Российский этап соревнований будет пятым в серии и состоится 17-19 апреля, сообщает РИА «Новости».

Первый этап пройдет в Париже 6-8 марта, второй в Хургаде (Египет) 27-29 марта, третий примет греческий Александруполис (3-5 апреля), четвертый — Будапешт (10-12 апреля), шестой стартует в китайском Сучжоу (23-25 апреля), седьмой — в Мадриде (29-31 мая), восьмой этап (12-14 июня) состоится в американском Ипсиланти, финал пройдет в канадском Виндзоре (18-20 июня).