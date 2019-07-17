"Гвозди бы делать из этих людей". Данченко поздравила Ромашину с золотом на ЧМ

Старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко в своем Facebook поздравила спортсменку Светлану Ромашину с золотом чемпионата мира-2019 в состязаниях соло. Турнир проходит в Кванджу (Корея).

Для 29-летней шестикратной олимпийской чемпионки это 20-е золото чемпионатов мира и второе - на ЧМ-2019. Ранее она выиграла техническую программу дуэтов вместе со Светланой Колесниченко.

"Света, 20-ти кратная чемпионка мира! В сентябре будем отмечать с ней 20 лет совместной работы-жизни! Я счастлива за нее. Лучшая из лучших, гвозди бы делать из этих людей. Ура! Еще день простоять, да ночь продержаться", – написала Данченко в Facebook.

Ромашина - 20-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию! // Все о ЧМ по водным видам спорта – здесь