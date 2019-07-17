Ромашина - 20-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию!

Россиянка Светлана Ромашина завоевала золото чемпионата мира-2019 в состязаниях соло. Для 29-летней шестикратной олимпийской чемпионки это 20-е золото чемпионатов мира и второе - на ЧМ-2019. Ранее она выиграла техническую программу дуэтов вместе со Светланой Колесниченко.
По количеству золотых медалей Ромашина уступает только американскому пловцу Майклу Фелпсу, на счету которого в общей сложности 33 награды: 26 золотых, 6 серебряных и 1 бронзовая.
Синхронное плавание
Кванджу (Корея)
Чемпионат мира
Соло
Произвольная программа
Финал
1. Светлана Ромашина (Россия) - 97,1333
2. Она Карбонель (Испания) - 94,5667
3. Юкико Инуи (Япония) - 93,2000
4. Жаклин Симоно (Канада) - 90,7000
5. Марта Федина (Украина) - 92,5667
6. Линда Черрути (Италия) - 90,4667
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