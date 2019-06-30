Владимир Путин прибыл в Минск, где посетит закрытие Европейских игр

Президент России Владимир Путин прибыл в Минск, где посетит закрытие II Европейских игр. На эту церемонию российского лидера 25 июня пригласил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

II Европейские игры начались в столице Белоруссии 21 июня. В них принимают участие около 3,6 тысячи спортсменов. Всего в активе лидирующей в общекомандном зачете российской сборной 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых наград. Второе место занимает команда Белоруссии (22-14-25), третье - сборная Италии (11-13-11).

На открытии Европейских игр Россию представлял премьер-министр Дмитрий Медведев.