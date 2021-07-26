Момиджи Нисия победила в первых в истории женских олимпийских соревнованиях по скейтборду, второе место заняла еще одна 13-летняя девочка — бразильянка Райса Леал

Скейтбординг. Женщины. Стрит. Финал

1. Момиджи Нишия (Япония) — 14,74

2. Райсса Леал (Бразилия) — 14,64

3. Фуна Накаяма (Япония) — 14,49

Призерам первых в истории олимпийских соревнований по скейтбордингу в дисциплине «стрит» 42 года. На троих! Первые два места заняли 13-летние Нишия и Леал, а бронзовую медаль завоевала еще одна японка — Фуна Накаяма. На их фоне — ветеран, целых 16 лет. Этот подиум точно войдет в историю как самый молодой на Олимпийских играх. А до абсолютного рекорда Нишии не хватило совсем немного. Она буквально на месяц старше немки Марджори Гестринг, которая выиграла золото в прыжках в воду еще на Играх в Берлине в 1936 году. А вот если бы олимпийской чемпионкой стала Райсса Леал — то рекорд бы состоялся!

Школьницы против невесты Неймара

Нишия год назад окончила элементари-школу — японский аналог нашей «началки». На скейт она встала примерно одновременно с тем, как начала ходить. И уже в 7 лет выкладывала в Instagram крутые трюки.

В этом, собственно, вся суть скейтбординга — он абсолютно доступен, независимо от возраста и физических данных. Здесь не обязательно ездить по соревнованиям или тратить все деньги на тренеров. Вполне достаточно заниматься с друзьями после школы, а удачные трюки выкладывать в соцсети. Обязательно найдутся товарищи, которые оценят и расшарят классные видео.

Бразильянка Леал, которая стала в Токио второй, например, известна тем, что однажды прокатилась в костюме феи. Ее с тех пор так и называют — Маленькая Фея. Леал, кстати, могла бы выиграть и в Токио — у нее были все шансы, после того как Нишия завалила два стартовых трюка. Но потом японка собралась и три оставшихся элемента исполнила на отлично. Так к серебру чемпионата мира она добавила олимпийское золото.

При этом скейтбординг вовсе не фигурное катание, где в 13 лет вы звезда, а в 20 — уже ветеран и никому не нужны. На Олимпиаде выступала, например, 28-летняя Летиция Буффони. Бразильянка известна не только многочисленными титулами на X Games, но еще и тем, что встречалась с футболистом Неймаром. Сейчас Буфони — одна из самых известных спортсменок в своей стране с почти 3,5 миллиона подписчиков в Instagram!

«Отец сказал, что если увидит с доской — домой не пустит»

— Отец сломал мою доску напополам, когда узнал, что я занимаюсь скейтбордингом, — рассказывала Буфони. — Мне тогда было девять лет. Я была единственной девочкой в окружении десяти парней, и мою семью это сводило с ума. Отец сказал, что если еще раз увидит меня с доской, то домой не пустит.

Это немного странно читать сейчас, когда женщины на Олимпиадах не только катаются на скейте, но и поднимают штангу или играют в футбол. Для России женский скейтбординг ничуть не более в диковинку, чем мужской. Но для остального мира все не так. Мужские трюки на скейте ценятся уже очень давно, самые популярные райдеры — настоящие звезды.

А вот женщины начали исполнять трюки совсем недавно. Энни Галья из Канады, например, рассказывала, что за первые два года занятий вообще не видела ни одной девочки на доске. А Накаяма — 16-летний бронзовый призер Игр — тайком от родителей ездила из пригорода в Токио по два часа в один конец, чтобы вместе с друзьями покататься на скейте.

— Теперь все изменится, — уверена американка Мэрайа Дюран. — Когда какая-нибудь девочка попросит своих родителей покататься на скейте, они будут понимать, какие возможности это дает. Я думаю, только за сегодняшний день в мире могут встать на доски еще 500 девчонок. И с каждым днем их будет становиться все больше.