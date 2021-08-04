Две 12-летние девочки получили медали Олимпиады. Такое не снилось даже девочкам Тутберидзе

Японка Кокона Хираки и англичанка Скай Браун завоевали серебро и бронзу в соревнованиях по скейтборду в дисциплине парк.

Олимпиада-2020. Скейтбординг. Женщины.

Парк. Финал

1. Сакура Йосозуми (Япония) — 60.09

2. Кокона Хираки (Япония) — 59.04

3. Скай Браун (Великобритания) — 56.47

Если до старта Игр у кого-то еще и были сомнения в необходимости присутствия скейтборда в олимпийской программе, то теперь они точно должны отпасть. Скейтборд — единственная арена, где пришлось достраивать пресс-центр с помощью еще одного шатра. Иначе все желающие не помещаются! Такой популярностью в Токио не пользуется ни один традиционный вид спорта. Даже на трансгендера в тяжелой атлетике пришло меньше народу, чем на двух 12-летних девчонок (окей, одной в июле исполнилось 13) на досках. И в отличие от явления Лорел Хаббард, девчонки не разочаровали.

Хираки — чемпионка по мимимишности

Скейтбордическая дисциплина парк чем-то похожа на трюки на BMX. Только вместо велосипедов здесь доски, и сама рампа немного другой формы. Но смысл тот же: кто сделает круче трюк — тот и выиграл. У каждой из участниц по три попытки, лучшая идет в зачет.

Потенциально, наверное, тут огромный простор для судейских скандалов. Ведь система оценок пока довольно размытая, и многие вопросы решаются «по понятиям». Но пока разница в классе между участницами слишком велика. Разобраться, кто выиграл, можно даже не глядя на оценки. И это тоже круто.

Фаворитом соревнований считалась англичанка Скай Браун — ей в начале июля только исполнилось 13. Скай наполовину японка и родилась в Японии, так что для нее Игры почти домашние. В прошлом году она пережила страшное падение, с переломом основания черепа и множественными ушибами. Браун долго лежала в больнице, а ее отец говорил: «Слава богу, что она вообще жива после такого». Так что Скай отчасти повезло с переносом Олимпиады на год. Теперь она снова здорова и вернулась к трюкам на доске.

Кокона Хираки еще младше — ей 13 исполнится только в конце августа. Фаворитом японка не считалась, но в итоге показала шикарные трюки. А главное, по уровню мимимишности Хираки — точно чемпионка. Нужно было видеть, как она поздравляла после попыток своих соотечественниц. Обнимала, скакала, однажды даже случайно сбила с ног. Такое точно не сыграешь и специально не придумаешь.

Это вообще характерно для скейта: здесь все за всех радуются. Между попытками девушки спокойно болтают, если у кого-то получается удачный трюк — визжат и хлопают громче всех. Если кто-то и думает о медалях, то успешно это скрывает. Они — одна команда, команда первопроходцев. После такого олимпийского дебюта скейтбординг наверняка пропишется в олимпийской программе надолго.

Congrats to Japan's Sakura Yosozumi ?, Cocona Hiraki ?, and Great Britain's Sky Brown ? on their podium finish at the first Olympic women's park skateboarding final! #dewtour #skateboarding pic.twitter.com/ogbxQEqtXG — Dew Tour (@DewTour) August 4, 2021

Браун собралась после двух падений

У Браун получилась драматичная история. Две первых попытки она завалила — падала с доски после сложных трюков. Вообще, падения здесь — обычное дело, без них не обошелся вообще никто. И выглядят они совсем не так страшно, как в BMX. Все-таки высота и скорость гораздо ниже, чем на велосипеде. Но даже так, приземляться на раскаленный (это был пока самый жаркий день на Олимпиаде) бетон — так себе удовольствие.

Скай падала почти в самом начале программы, не успев толком еще ничего показать. Причем оба раза с одного и того же трюка — кикфлип инди. До этого она безошибочно прошла вместе с ним целых восемь попыток! То есть дело точно было в волнении.

У Браун оставалась всего одна попытка, чтобы попытаться добраться до подиума. Сумасшедшее давление для 13-летней девочки, которую все уже заранее записали в чемпионки. Но Скай выстояла! Причем сделала и тот самый злополучный трюк, и все остальные.

После завершения выступления Браун с подружками устроили что-то невероятное. В этой куче-мале смешались вообще все. Дело было даже не в том, что Скай выбралась на третье место. Это крутая история преодоления, и уж девчонкам ли не знать, как радостно на душе, когда ты добиваешь трюк, который никак не получается. Тем более, в финале Олимпиады!

— Я безумно рада, и не только за себя, а за всех девчонок рядом со мной, — сказала Скай, которая, казалось, была в шоке от аплодисментов, которыми ее встретил пресс-центр. Но для 13 лет она справляется с интервью просто идеально. — Сакура — одна из моих лучших подруг, с Коконой мы тоже очень хорошо общаемся.

Теперь Кокона Хираки стала самым молодым призером Олимпийских игр за 85 лет, Браун — сразу следом за ней. На троих всем призерам 44 года. В Токио были участники гораздо старше.