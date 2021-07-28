Нидерландцы с мировым рекордом выиграли золотые медали Олимпийских игр в парных четверках
05:10
Гребцы из Нидерландов показали лучший результат в финале соревнований парных четверок на Олимпийских играх в Токио. Они показали время 5 минута 32,03 секунды, что является мировым рекордом.
Вторыми стали британцы — 5 минут 33,75 секунды. Замкнули тройку австралийцы — 5 минут 33,97 секунды.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Гребля академическая
Мужчины
Четверка парная
Финал
1. Нидерланды — 5.32,03 МР
2. Великобритания — 5.33,75
3. Австралия — 5.33,97
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