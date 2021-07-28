Нидерландцы с мировым рекордом выиграли золотые медали Олимпийских игр в парных четверках

Гребцы из Нидерландов показали лучший результат в финале соревнований парных четверок на Олимпийских играх в Токио. Они показали время 5 минута 32,03 секунды, что является мировым рекордом.

Вторыми стали британцы — 5 минут 33,75 секунды. Замкнули тройку австралийцы — 5 минут 33,97 секунды.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Гребля академическая

Мужчины

Четверка парная

Финал

1. Нидерланды — 5.32,03 МР

2. Великобритания — 5.33,75

3. Австралия — 5.33,97