Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Академическая гребля
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Академическая гребля

Китаянки стали олимпийскими чемпионками в гребле парных четверок

05:15
Теги:

Китайские спортсменки установили мировой рекорд в заплыве парных четверок — 6 минут 5,13 секунды. Они выиграли золотые медали Олимпийских игр в Токио.

Вторыми стали спортсменки из Польши — 6 минут 11, 36 секунды. Замкнули тройку австралийки — 6 минут 12,08 секунды.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Гребля академическая

Женщины

Четверка парная

Финал

1. Китай — 6.05,13 МР

2. Польша — 6.11,36

3. Австралия — 6.12,08

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

Фоньини — Медведев: время начала и где смотреть прямую трансляцию матча Олимпиады
На курорты Египта может полететь только «дочка» «Аэрофлота»
Заходивший на посадку самолет разбился в США
Миллион на капот: как задержали инспекторов ДПС на Кубани
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд