Китаянки стали олимпийскими чемпионками в гребле парных четверок
05:15
Китайские спортсменки установили мировой рекорд в заплыве парных четверок — 6 минут 5,13 секунды. Они выиграли золотые медали Олимпийских игр в Токио.
Вторыми стали спортсменки из Польши — 6 минут 11, 36 секунды. Замкнули тройку австралийки — 6 минут 12,08 секунды.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Гребля академическая
Женщины
Четверка парная
Финал
1. Китай — 6.05,13 МР
2. Польша — 6.11,36
3. Австралия — 6.12,08
Читайте также
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю