Дзюдоист Игольников проиграл в поединке за бронзу на Олимпиаде
14:13
Российский дзюдоист Михаил Игольников не смог завоевать бронзовую медаль Олимпиады в весовой категории до 90 кг. Он уступил представителю Венгрии Крижтиану Тоту.
Золотую медаль завоевал грузинский дзюдоист Лаша Бекаури.
Дзюдо
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 90 кг
Матч за 3-е место
Кристиан Тот (Венгрия) — Михаил Игольников (Россия) — 1:0 (Вазари)
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Сколько золотых медалей будет у России на Олимпиаде-2020?
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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