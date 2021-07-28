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Дзюдоист Игольников проиграл в поединке за бронзу на Олимпиаде

14:13
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Российский дзюдоист Михаил Игольников не смог завоевать бронзовую медаль Олимпиады в весовой категории до 90 кг. Он уступил представителю Венгрии Крижтиану Тоту.

Золотую медаль завоевал грузинский дзюдоист Лаша Бекаури.

Дзюдо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 90 кг

Матч за 3-е место

Кристиан Тот (Венгрия) — Михаил Игольников (Россия) — 1:0 (Вазари)

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Виктория Кравченко все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события