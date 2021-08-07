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Американская гольфистка Корда выиграла золотую медаль в личном первенстве Олимпиады

08:13
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Американская гольфистка Нелли Корда завоевала золотую медаль в финале личного первенства Олимпиады в Токио (Япония).

Серебро у представительницы Японии Моне Инаме, бронзовую медаль выиграла новозеландка Лидия Ко.

Гольф

Сайтама (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Личное первенство

Финал

1. Нелли Корда (США) — 267

2. Моне Инаме (Япония) — 268 (+4)

3. Лидия Ко (Новая Зеландия) — 268 (+5)

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Виктория Кравченко все материалы автора

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