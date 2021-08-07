Американская гольфистка Корда выиграла золотую медаль в личном первенстве Олимпиады
08:13
Американская гольфистка Нелли Корда завоевала золотую медаль в финале личного первенства Олимпиады в Токио (Япония).
Серебро у представительницы Японии Моне Инаме, бронзовую медаль выиграла новозеландка Лидия Ко.
Гольф
Сайтама (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Личное первенство
Финал
1. Нелли Корда (США) — 267
2. Моне Инаме (Япония) — 268 (+4)
3. Лидия Ко (Новая Зеландия) — 268 (+5)
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