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Американский гольфист Дешамбо пропустит Олимпиаду из-за положительного теста на коронавирус

06:36
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Американский гольфист Брайсон Дешамбо сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба сборной США по гольфу.

27-летний спортсмен пропустит Олимпиаду в Токио, его заменит Патрик Рид.

Соревнования по гольфу у мужчин на Играх в Токио пройдут с 29 июля по 1 августа.

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Иван Торопцев все материалы автора

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