Американский гольфист Дешамбо пропустит Олимпиаду из-за положительного теста на коронавирус
06:36
Американский гольфист Брайсон Дешамбо сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба сборной США по гольфу.
27-летний спортсмен пропустит Олимпиаду в Токио, его заменит Патрик Рид.
USA Golf statement on Bryson DeChambeau and Patrick Reed regarding the 2020 Tokyo Olympics. https://t.co/2oT3qL4CJ5— USA GOLF (@USAGolf) July 25, 2021
Соревнования по гольфу у мужчин на Играх в Токио пройдут с 29 июля по 1 августа.
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