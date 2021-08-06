Заурбек Сидаков победил Магомедхабиба Кадимагомедова в финале олимпийского турнира по вольной борьбе в весовой категории до 75 кг. После схватки он дал интервью российским СМИ.

О детской мечте

— У меня на заставке телефона стоит медаль. Нет, не токийская, лондонская. Очень нравится это фото. Придется менять? Посмотрим...

Я очень долго шел к этому, очень долго, очень много сил потратил. Наконец-то оправдались мои труды. Мне было лет 12-13 или 14, и я представлял, будто я кого-то на туше кладу и выигрываю Олимпийские игры, бегаю, ликую. Сегодня я хотел скрыть эмоции, но чуть сдал — эмоции взяли верх.

Это первая золотая медаль, которой я коснулся. До этого их видел, но не трогал. Всегда говорил, что я должен свою взять и свою потрогать.

О соперниках на ОИ

— Сетка? Я на нее не смотрел. Я ни под кого не готовлюсь. Слушаю тренера, верю в Бога и в себя — только это мне помогает, это мне дает победы.

Когда засыпал, вообще ни о чем не думал. А вот днем было психологически немного тяжело, где-то переживал. Думал, что, может быть, это мой последний шанс. А когда борцовки надел, пришел на ковер, меня отпустило — я стал спокойным, настроился. Настроился как на войну. Мы с ним (Магомедхабибом Кадимагомедовым. — Прим. «СЭ») хорошо общаемся, но когда выходим на ковер, то за свою судьбу боремся.

Он очень хороший парень, очень хороший спортсмен. И психологически сильный. Тяжелая была схватка. Мы же знаем друг друга очень хорошо. Но удача мне улыбнулась, сегодня Бог был на моей стороне. Может, я больше хотел выиграть...

О мотивации

— Я смотрел отрывки [с игрой] Майкла Джордана. Свои фотографии пересматривал начиная с 2017 года — как тяжело я шел к этой медали. В голове не было такого, что я могу серебро взять. Вообще не было. Просто я был нацелен на первое место. Я очень сильно трудился. Говорил себе, что если не сделаю это сегодня, то... Было очень тяжело. И на первом сборе я пахал, и на втором.

Кстати, перед тем как начать готовиться к Олимпиаде, я два раза заболел. Думал: «Да что ж это такое...» Но когда человек верит в Бога, то становится очень сильным психологически. Значит, так должно было быть. Может быть, если бы я не заболел, то перегрузился бы.

О коле и японцах

— Сегодня после взвешивания пошел, пиццу поел и кока-колу попил. Очень хотелось. Нужно было уровень сахара в крови поднять. Сейчас у меня было 77 кг. Похоже, перекачался.

В Японии люди очень гостеприимные. Идешь по улице, а все «коничуа» («здравствуйте») кричат. Приветствуют. Еда тут вкусная. Сейчас пойду... наслаждаться колой. (Смеется.)

О Бесике Кудухове

— Тренер мне часто напоминал об этом (что Бесик Кудухов, увидев маленького Сидакова, сказал: «Он будет чемпионом. — Прим. «СЭ»). Я всегда удивлялся: что во мне такого, что он очень много лет назад заметил меня? К счастью, я успел с ним поработать в 2012-2013 годах. Я взял у него самое большое свое достоинство — характер, умение бороться до конца. Я смотрел на него и удивлялся его характеру. Говорил себе: «Хочу так же!» Я под него косил. Но у меня другая весовая категория, у меня другие конечности, он скоростной был (четырехкратный чемпион мира Кудухов выступал в категориях до 55 кг и до 60 кг; он погиб в автокатастрофе в 2013 году. — Прим. «СЭ»).

О неумении проигрывать

— Помню, с другом ходили на борьбу. И когда я ему проигрывал на тренировках — я плакал. Не хотел проигрывать. Хотя он мой друг.

О том, что его успех будет мотивировать других

— Я рад, что хоть какую-то пользу принес.