Доминатор. Заурбек Сидаков победил друга Хабиба и взял золото

В финале мы увидели осетино-дагестанское дерби.

Магомедхабиб Кадимагомедов родился в Цумадинском районе Дагестана. Там же находится родовое селение Хабиба Нурмагомедова. Они с Магомедхабибом дружат. До такой степени, что у Кадимагомедова на аватаре в Instagram размещено изображение Хабиба. С 2020 года Магомедхабиб выступает за Белоруссию.

Само собой, с Заурбеком Сидаковым они уже боролись. Очень запоминающейся получилась схватка на чемпионате России 2017 года в Назрани — тогда Магомедхабиб выиграл, а в зале возникла потасовка. Сами же борцы пожали друг другу руки.

Двукратный чемпион мира Сидаков и чемпион Европы Кадимагомедов уверенно прошли три первые стадии. При этом сетка у дагестанца была сложнее. По пути к финалу он победил борцов, входивших в число фаворитов, — американца Кайла Дэйка (11:0) и Франка Чамизо (9:7) — кубинца, представляющего Италию. Сидаков, в свою очередь, две схватки закончил досрочно, в том числе полуфинальную — с казахом Данияром Кайсановым (11:0).

Первый период получился исключительно упорным. Сидаков повел в счете 1:0 лишь благодаря тому, что Кадимагомедова наказали за пассивную борьбу (свои 30 секунд на результативное действие он не использовал). Потом Магомедхабиб попробовал обострить — прошел в ногу, но повалить Заурбека не сумел. Затем он попытался сделать бросок, но Сидаков ушел от него, совершив кульбит.

Второй период начался с того, что российский борец перевел Кадимагомедова в партер — 3:0. Потом была успешная контратака — 5:0. Затем Сидаков вытолкнул за ковер — 6:0.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, находившийся на трибуне, большую часть схватки сидел молча, но потом не выдержал и начал кричать. «Внимательно! Внимательно!» — восклицал он. Когда же Сидаков вновь сделал так, что Кадимагомедов оказался за пределами ковра, Мамиашвили победно вскинул руки. 7:0, а потом — финальная сирена.

После поединка Сидаков еще несколько минут не покидал площадку. Он взял флаг Олимпийского комитета России, обмотался им, пошел в центр ковра, встал на колени и опустил голову вниз. В Токио ему не было равных. Еще никто на этом борцовском турнире не показывал настолько доминирующее выступление.