Мужская сборная Бельгии по хоккею на траве вышла в финал Олимпиады в Токио.

В полуфинале бельгийцы обыграли сборную Индии со счетом 5:2.

В финале Бельгия сыграет с победителем матча Австралия — Германия. Отметим, что бельгийцы вышли в финал олимпийского турнира по хоккею на траве во второй раз подряд — в 2016 году эта команда уступила Аргентине (2:4) и получила серебряные медали.