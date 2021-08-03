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Сборная Бельгии по хоккею на траве вышла в финал Олимпиады в Токио

06:55
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Мужская сборная Бельгии по хоккею на траве вышла в финал Олимпиады в Токио.

В полуфинале бельгийцы обыграли сборную Индии со счетом 5:2.

В финале Бельгия сыграет с победителем матча Австралия — Германия. Отметим, что бельгийцы вышли в финал олимпийского турнира по хоккею на траве во второй раз подряд — в 2016 году эта команда уступила Аргентине (2:4) и получила серебряные медали.

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Иван Торопцев все материалы автора

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