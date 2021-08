Главный тренер сборной России по фехтованию, первый вице-президент ФФР Ильгар Мамедов, ставший гостем «СЭ», рассказал о том, как наша команда выступила на Играх-2020, и какая награда ждет героев.

Дериглазова

— У сборной России по фехтованию на Олимпиаде в Токио 8 медалей. О какой из них можно сказать: «Завоевана вопреки всему»?

— Это два серебра у мужчин — в командной шпаге и рапире, плюс бронза Ларисы Коробейниковой.

— Жду подробностей!

— У наших шпажистов хороший потенциал, но все равно не было уверенности, что в Токио доберемся до медали. Конкуренты-то серьезные! Парни молодцы, в тяжелых боях справились и с Италией, и с Китаем. Но на Японию их уже не хватило. Честно вам скажу — если бы накануне меня спросили: «Согласны на серебро в шпаге без боя?», ответил бы не задумываясь: «С удовольствием!»

— В мужской рапире был шанс зацепиться за золото?

— Нет. У нас очень молодая команда, состоит из вчерашних юниоров. Братьям-близнецам Бородачевым 21 год, Владу Мыльникову — 20. А Тимур Сафин, олимпийский чемпион Рио, поехал на Игры запасным. В четвертьфинале одолели сборную Гонконга, за которую выступал Чюн Ка Лун, победивший в Токио в личном первенстве. Дальше тяжелейший поединок с американцами. Они вели 38:33, но наши ребята не дрогнули. Итог — 45:41. Ну а в финале французы были объективно сильнее. Это настоящие воины, опытные, бесстрашные, которые к тому же извлекли уроки из поражения в Рио.

— Вы о чем?

— Они и тогда могли обыграть нас в финале, но совершили глупость, за четвертым золотом погнались. Вместо Кадо выпустили Тони Элиссе, запасного, чтобы и ему досталась медаль. Вели 35:30, думали, до сорока дойдут первыми, а там у них Ле Пешу заканчивает, и он свои пять уколов всегда нанесет. Недооценили французы Артура Ахматхузина, который Тони Элиссе разорвал — 10:3! А в последнем бою Алексей Черемисинов справился с Ле Пешу — и все, мы чемпионы! Французы были жутко разочарованы, отправили в отставку Франка Буадена, главного тренера. С тех пор он в Японии трудится. Второй раз наступать на те же грабли наши соперники не собирались и в Токио спокойно забрали золото.

— Теперь о Коробейниковой.

— В полуфинале она без шансов проиграла американке Кифер, будущей чемпионке Олимпиады-2020. За бронзу билась с итальянкой Вольпи, сильной и очень неудобной для Ларисы рапиристкой, приспособиться к ней удалось не сразу. Это был не бой, а сплошные «качели». При счете 13:14 Коробейникова нанесла два невероятных укола и вырвала медаль. Потом сказала — была уже в таком коматозе, что вообще ничего не помнит!

— Из упущенных медалей Токио — самая обидная?

— Инна Дериглазова, личное первенство. Шестикратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка Рио — она и здесь нацеливалась на победу. Хотела порадовать своего тренера Ильдара Мавлютова, который третий год болеет. Весь турнир Инна надежно фехтовала, но в финале запаса прочности не хватило. Тут еще вопрос психологии. Кифер в тот день была такая...

— Какая?

— Вот в паузе перед финалом смотрю — сидит с мужем, рапиристом Мейнхардтом, что-то беззаботно уплетает. Я мимо прохожу, с улыбкой спрашиваю: «Would you like more food?» И показываю — мол, живот тогда будет полный, на дорожке не сможешь двигаться.

— Что Кифер?

— Рассмеялась. Я сразу насторожился. Думаю: «Ну и ну! Спокойная, никакой зажатости. Даже аппетит есть...» Инна в это время ходила, настраивалась. Чувствовалось — вся в напряжении. А американка — абсолютно раскована, хи-хи, ха-ха. Понимала, что для нее выход в финал Олимпиады — уже успех. Если проиграет — никто слова не скажет. И не зацикливалась на результате, с сильнейшей рапиристкой планеты фехтовала в свое удовольствие. У Инны не было той легкости и изобретательности, благодаря которым и приучила к ярким победам. Каждый укол давался мучительно. Зато у Кифер получалось всё! Правда, при счете 12:12 еще и судья ошибся.

— Что случилось?

— Дал очко американке, хотя укол нанесла Инна. Потом все, включая судей, признали — это была ошибка. Но поезд уже ушел. Поляк, главный арбитр, — может, и хороший парень, однако уровню олимпийского финала, на мой взгляд, не соответствует. Зачем вообще доверять компьютеру назначение судей? Выберите лучшего, надежного, и пусть работает. Впрочем, надо отдать должное Инне — на судейство она ни разу не жаловалась.

Мартьянова

— Командный турнир Дериглазова отработала безупречно.

— Да! Просто супер! Ну а то, что в финале продемонстрировала Марта Мартьянова — настоящий героизм. Девочке 22 года — но какая воля, какой характер! На днях наконец получили результаты МРТ — у Марты три связки порваны, представляете?!

— Как же фехтовала?

— Спасибо Саше Бурову, физиотерапевту. У него золотые руки. Когда Мартьянова только травмировалась, быстро осмотрел ее и крикнул Шевченко, старшему тренеру женской сборной по фехтованию на рапирах: «Дмитрий Степанович, не встанет!» Тот в ответ: «Должна! Делай что хочешь!» У нас было всего пять минут. Буров заморозил распухшую ногу, затейпировал. Если бы Марта не вернулась на дорожку, нам бы засчитали поражение. По правилам поменять рапиристку мы уже не могли.

— Вы-то ей что говорили?

— Подозвал перед боем с Гюйар, которую выпустили на замену. Марта, прихрамывая, подошла. Сказал, что конек француженки — флеш-атаки, посоветовал держаться к ней как можно ближе. Вроде бы страшновато, а с другой стороны, тогда не позволяешь сопернице разбежаться и себя закалывать.

— Прислушалась?

— Исполнила все блестяще! Встала у Гюйар прямо перед носом, у той ни одна флеш-атака не прошла. Марта не просто выстояла — выиграла бой! 5:1! С порванными связками!

— Сколько теперь уйдет на восстановление?

— Минимум три месяца. Врачи постараются обойтись без операции.

— Кто еще на вашей памяти выходил на дорожку с тяжелой травмой?

— Чтобы не только выйти на одной ноге, но и победить... На крупных турнирах такого не припомню.

Марта Мартьянова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— После финала Мартьянова сказала журналистам, что год назад точно не попала бы в сборную. Почему?

— Женская команда по рапире действительно тогда уже была сформирована, девочки выиграли «Европу», «мир», готовились к Олимпиаде. Марты в составе не было. Потом пандемия, перенос Игр. Осенью на сборах в Сочи Настя Иванова заболела коронавирусом, просидела полмесяца на карантине — и что-то пошатнулось.

— То есть?

— Фехтует на турнире в Новогорске — слезы градом. Спрашиваю: «Почему ты плачешь?» Молчит. Не в силах объяснить.

— Чудеса.

— Из-за ковида резко пропадает выносливость, нарушается дыхание. Настя перестала чувствовать дистанцию. А это в фехтовании очень важно, особенно учитывая невысокий рост Ивановой. В общем, весь сезон наперекосяк, по рейтингу закончила на восьмой позиции. Первый после пандемии турнир проходил в Дохе, там на ранней стадии встретилась с Мартьяновой и проиграла одним уколом. А Марта заняла третье место. Возникла дилемма — кого брать на Олимпиаду. Мнения высказывались разные.

— И?

— Решили устроить прикидку. Чтобы девочки сами выяснили, кто сильнее. Первый бой Настя проиграла, второй выиграла одним уколом. А в третьем с преимуществом в один укол победила Марта. Она и поехала в Токио.

Андрюшина

— В мужской сабле у нас все печально. На Олимпиаде без медалей и в личном турнире, и в командном. Почему?

— Так у нас на всю страну лишь четыре саблиста! Никакой конкуренции! Все, кто могли ее создавать, отправились за границу. Один в Казахстан, другой в Армению, третий в Литву. А Николай Ковалев после Рио в 30 лет закончил карьеру и укатил в Америку. Оставшийся квартет взял олимпийскую лицензию с огромным трудом, в последний момент. Но в Токио парни оказались не способны драться. Камиль Ибрагимов по дороге в зал вообще потерял сознание...

— О господи.

— Выходя из автобуса, начал падать — слава богу, итальянский тренер успел Ибрагимова подхватить, быстренько привел в чувство. Потом наш саблист объяснял все тем, что не позавтракал. А я думаю, дело в другом!

— В чем?

— Мандраж! В Токио Ибрагимов ничего не показал. Как и Константин Лоханов, у которого не получалось ни в защите, ни в атаке. Можно сказать, Олимпиада мимо него прошла. Вениамин Решетников в личном турнире тоже плохо фехтовал. В командном два боя пытался тащить за собой ребят, но на этом все закончилось. Не помогла и замена Лоханова на Дмитрия Даниленко. Если первый был в прострации, то второй вышел совсем испуганным. Взгляд такой, словно мешком по голове огрели. Вроде не мальчик уже, 26 лет, пора возмужать. Не понимаю, зачем приезжать на Олимпиаду — и так бояться соперников?

— Комментатору Владимиру Гомельскому, большому поклоннику фехтования, хватило одного слова, чтобы описать выступление наших саблистов на Олимпиаде-2020 в командном турнире: «Бездарно!»

— Согласен. Есть желание распустить всю команду саблистов и набрать молодых. Которые не будут настолько подорваны морально. Возьмем Ибрагимова. Ему на днях 28 — а все в перспективных ходит! Да, потенциал присутствует. Но когда психика блокирует твои возможности, превращаешься в перворазрядника. Без стержня в спорте делать нечего.

— Значит, из этого состава в Париж-2024 никто не попадет?

— Решетников точно закончит. Ему уже 35. Посмотрим, в какой форме через три года будет Ибрагимов. Лоханов — помоложе, скорее всего, останется. Но ему надо пересмотреть отношение к делу.

— А что у нас с женской шпагой?

— Чуда не произошло. Юрий Мерзликин, старший тренер сборной по фехтованию на шпагах, очень надеялся на Виолетту Колобову. Что вернется из декрета, сразу начнет всех соперниц гонять и поведет команду за собой. Но это же нереально! Еще на последнем предолимпийском сборе в Хабаровске Колобова кормила ребенка грудью! Что говорит об одном. Ты едешь на Олимпиаду не медаль выгрызать. А участником. Вдобавок из-за ковида потеряли Татьяну Гудкову.

— Надолго?

— Сейчас никто не может сказать, когда Таня вернется на дорожку. Пока ей нельзя тренироваться. После коронавируса очень высокий уровень тромбоцитов. Отсюда и проблемы в женской шпаге. Гудкова выпала, Колобова родила...

— Если бы в Токио поехала Татьяна Андрюшина, выступили бы лучше?

— Начнем с того, что лидером она никогда не была. Вообще ситуация с Андрюшиной за гранью понимания. Ну нарушила режим, бывает. Так ведь ей все хотели помочь, оставить в сборной — и я, и Александр Михайлов, президент федерации, и наш попечитель...

— Алишер Усманов?

— Ну да. Мерзликин до последнего держал для Тани место в команде, мы долго не подавали заявку для участия в этапе Кубка мира, который проходил в марте в Казани. Все, что требовалось от Андрюшиной — прийти и извиниться. Но она направилась в суд.

— Почему?

— Таня изначально странно себя повела. Я еще в феврале ей позвонил, едва узнав о случившемся. Пытался по-человечески поговорить, понять, как могу ее защитить. В ответ раздалось: «А меня с бутылкой никто не видел...» Наплевала на все наши предложения, решила судиться с федерацией, выставить ее в черном свете. Время спустя, уже после суда, я не удержался, спросил: «Таня, может, ты в секту попала?»

— А она?

— Вздохнула: «Я не знаю, что со мной было». Из фехтовальной семьи вдруг переметнулась к каким-то юристам, те голову задурили. Она же еще и деньги им платила. Эти деятели почему-то были уверены, что поставят федерацию на колени. Вот интересно — с чего бы? Ладно бы Таня была ни в чем не виновата. Но это не так!

— Когда закончится шестимесячная дисквалификация, Андрюшина может вернуться в сборную?

— Зависит от результатов. Кто ей запретит участвовать в соревнованиях? Начнет побеждать — появится шанс на возвращение в команду. Другое дело, как к этому отнесутся в коллективе, где Таня стала изгоем.

Позднякова

— Станислава Позднякова на дорожке помните?

— Разумеется!

— Что Соня переняла от отца?

— Бойцовский характер. Поздняков всегда сражался до конца. Соня такая же. Что и позволило к 24 годам завоевать столько титулов. В Токио в личном турнире у Сони был очень сложный первый бой — с итальянкой Грегорио. Но не стушевалась и в дальнейшем фехтовала надежно. В том числе в финале с Софьей Великой. Поначалу уступала в счете, а потом врубила четвертую скорость — и уже не сбрасывала обороты. Не дала Великой фехтовать на тактических заготовках.

— Вы рассказывали, как сидели в тот день в зале с Поздняковым. Когда закончился полуфинал, Соня шла мимо вас. Остановилась, скинула маску и произнесла: «Дня три назад приснилось — заходит ко мне в комнату Великая и говорит, что опять взяла серебро...» Как отреагировали?

- Посмеялись. Но сон-то оказался вещим! Мне еще другой момент запомнился.

— Какой же?

— Соня в полуфинале с француженкой Брюне поторопилась, заработала красную карточку за фальстарт. Любой бы расстроился, а Соня сняла маску, рассмеялась. Всем видом показывая — ничего страшного. А через секунду Брюне точно так же нарушила правила — и теперь уже Позднякова получила очко. Заключительную часть олимпийского турнира она прошла играючи, без напряжения. Сама говорила, что не строит в Токио космических планов: «Выиграю — замечательно. Нет — ну и ладно...» Наверное, именно поэтому чемпионкой стала Соня, а не Софья.

— После финала Яна Егорян сказала мне: «В Рио я была сильнее Великой. Сегодня то же самое готова повторить про Соню. Ее победа абсолютно закономерна».

— Так и есть. И Яна, и Соня победили заслуженно. Думаю, кроме родных и близких Поздняковой, сейчас в финале все болели за Великую. Чтобы с третьей попытки взяла личное золото. Но... Обратил внимание — с нашими саблистками Софья дерется совершенно иначе. Словно жалеет их, раздает титулы. Как добрая мамка. Вот когда иностранки на дорожке, Великая мгновенно преображается. Совсем другой запал!

— Удивительно.

— В Рио-то после поражения в финале Софья реально была расстроена, плакала в сторонке. А в Токио — нет, даже улыбалась.

— Как полагаете, увидим ее в Париже-2024?

— Ох... Это в шпаге выступать можно долго. В сабле в 39 лет очень тяжело. Без ног, без движения можно сразу ехать домой. Жизнь покажет, хватит ли Софью физически на пятую Олимпиаду.

Егорян

— Позднякова хочет сделать паузу в карьере, уйти в декрет, а к Олимпиаде-2024 вернуться. Еще у кого-то из фехтовальщиц сборной России есть такие планы?

— Пока не знаю. Вроде бы собирается замуж Дериглазова. Тогда, возможно, и она уйдет в декрет. Тут надо понимать, что до Игр в Париже всего три года, уже через два начинается отбор. Так что, если и заниматься вопросами расширения семьи, начинать надо прямо сейчас.

— А когда ждать возвращения Егорян?

— Вопрос открыт. Всё в ее руках. Возможно то, что случилось в Токио, подстегнет Яну. Теперь-то уже ни к ней приковано внимание, а к Поздняковой.

— В Токио Егорян не попала, потому что в мае родила сына. Говорит, беременность была запланирована. Но почему до Игр, а не после?

— Колобовой пришлось рожать по медицинским соображениям, с этим нельзя было тянуть. А Егорян я сказал: «Разве могу запретить тебе стать мамой?!» Виолетта родила в марте, Яна — на два месяца позже. У нее не было шансов восстановиться к Олимпиаде.

— Если бы не беременность, Егорян бы поехала в Токио?

— Отвечу так: сегодня в команде очень высокая конкуренция. Если бы Олимпиада состоялась в 2020-м, Яна в тройку уже не попадала. Могла рассчитывать максимум на позицию четвертого номера.

— Потому и решила уйти в декрет?

— Не исключено.

— Почему же карьера пошла на спад?

— Сложно сохранять мотивацию, когда в 22 года выигрываешь Олимпиаду, и на тебя падают миллионы. Не рублей — долларов! Раньше Яна была голодной и злой — это помогло победить в Рио. А потом стала сытой, довольной, узнаваемой — и начались проблемы. С которыми не каждый способен справиться.

— Дериглазова по характеру другая?

— Абсолютно! Яна не скрывает, что ей нужен надсмотрщик, постоянно надо подгонять. А Инна — суперпрофессионал. На днях созвонились, так я поразился, когда услышал, что она в тренажерном зале! Главное, туда никто не загонял. Говорю: «Ты отдыхать-то собираешься?»

— Олимпийский чемпион получает 4 миллиона рублей. А сколько главный тренер сборной?

— На федерацию выделяется сумма — в зависимости от количества медалей, завоеванных спортсменами. Сейчас у нас 3 золота, 4 серебра и 1 бронза. Если умножить на официальные призовые, получится около 24 миллионов рублей. Их и поделим на весь коллектив.

— Это сколько человек?

— Не менее тридцати. Не только тренеры, но и врачи, массажисты, начальники команды, мастера по оружию...

— От Усманова, вашего попечителя, тоже что-то полагается?

— Да. Есть положение о премировании, где четко прописаны цифры. Но, как всегда, он еще и от себя серьезную сумму выплатит. В качестве подарка. И за это безмерная благодарность нашему попечителю. Алишер Бурханович обожает фехтование. И в Рио, и в Токио, несмотря на разницу во времени, все бои смотрел в прямом эфире!