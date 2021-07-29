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Рапиристка Мартьянова покинула арену после олимпийского финала в инвалидном кресле

16:43
Марта Мартьянова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Марта Мартьянова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Рапиристка Марта Мартьянова покинула арену при поддержке подруги по команде Аделины Загидуллиной, а потом пересела в инвалидное кресло.

Мартьянова получила травму в финале командного первенства на Олимпиаде в Токио. 22-летняя спортсменка оступилась и подвернула ногу.

Сборная России победила Францию (45:34) и выиграла золото Олимпиады. В составе команды также выступили Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова и запасная — Аделина Загидуллина.

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Наталья Марьянчик все материалы автора

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