Рапиристка Мартьянова покинула арену после олимпийского финала в инвалидном кресле
16:43
Рапиристка Марта Мартьянова покинула арену при поддержке подруги по команде Аделины Загидуллиной, а потом пересела в инвалидное кресло.
Мартьянова получила травму в финале командного первенства на Олимпиаде в Токио. 22-летняя спортсменка оступилась и подвернула ногу.
Сборная России победила Францию (45:34) и выиграла золото Олимпиады. В составе команды также выступили Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова и запасная — Аделина Загидуллина.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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