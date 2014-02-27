Алексей Мишин: "Короткую и произвольную программу стоит разделить"

Тренер россиянина Евгения Плющенко Алексей Мишин поделился мнением о нововведениях в фигурном катании. Также специалист рассказал о своих планах на будущее. Он добавил, что не собирается завершать тренерскую карьеру.

– Я бы сделал несколько разными соревнования короткой и произвольной программе, чтобы можно было высвечивать разные грани таланта спортсмена, – сказал Мишин. – Тогда можно было бы подумать о том, чтобы сделать это разными видами и определять чемпиона мира в произвольной, короткой программах и многоборье.

Я не чувствую, что устал физически или интеллектуально и что не могу больше работать. Буду продолжать карьеру. (Сергей ЦИММЕРМАН)