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Сегодня, 01:53

Президент Федерации лыжного спорта Норвегии извинился перед Вяльбе

Евгений Петров
Корреспондент
Елена Вяльбе.

Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрик Ресте сообщил, что принес извинения президенту Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе. Он извинился за статьи норвежских журналистов.

«Я коротко сказал, что понимаю ее разочарование, — цитирует Ресте Abc Nyheter. — Мне жаль, что радость от фантастической гонки и золотой медали была омрачена этим. Я сказал Вяльбе, что с большим уважением отношусь к достижениям Александра Большунова».

Ранее сама Вяльбе сказала, что Ресте извинился перед ней. В СМИ до этого появилась информация, что она будет бойкотировать норвежские СМИ, пока перед ней не извинится король Норвегии Харальд.

Позднее президент ФЛГР опровергла эту информацию, сказав, что она не собирается требовать от монарха извинений перед ней.

До этого Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ. Это произошло после статьи Яна Петтера Салmтведта на сайте NRK.

Автор материала заявил, что «русские вообще не должны были выходить на стартовую линию скиатлона», а также отметил, что Александр Большунов мог бы подождать до своего золота и до Милана-2026.

Зимняя Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Елена Вяльбе
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