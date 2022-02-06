Объявлен состав сборной России по лыжным гонкам на мужскую и женскую спринтерские гонки на Олимпиаде в Пекине
Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на мужскую и женскую спринтерские дистанции на Олимпийских играх в Пекине, информирует ТАСС.
В состав российской команды вошли Александр Большунов, Александр Терентьев, Артем Мальцев, Сергей Устюгов, Наталья Непряева, Юлия Ступак, Христина Мацокина и Вероника Степанова.
Спринтерские гонки состоятся 8 февраля.
Источник: https://tass.ru/sport/13631019
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