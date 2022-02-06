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Сегодня, 18:40

Объявлен состав сборной России по лыжным гонкам на мужскую и женскую спринтерские гонки на Олимпиаде в Пекине

Иван Шитик
Корреспондент
Александр Большунов.
Фото Getty Images

Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на мужскую и женскую спринтерские дистанции на Олимпийских играх в Пекине, информирует ТАСС.

В состав российской команды вошли Александр Большунов, Александр Терентьев, Артем Мальцев, Сергей Устюгов, Наталья Непряева, Юлия Ступак, Христина Мацокина и Вероника Степанова.

Спринтерские гонки состоятся 8 февраля.

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Источник: https://tass.ru/sport/13631019
Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
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