Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала победу российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Уже переварили этот успех, — приводит слова Вяльбе «Чемпионат». — Эмоции зашкаливают. Это было феерично и красиво. Александр шел через тернии к звездам. У него было много всего. Меня распирает гордость. Когда спортсмен заслуженно получает медаль, за него радуешься. Большунов достоин этого, как никто другой. То, как он пашет, это уму непостижимо».

Также президент ФЛГР прокомментировала второе место россиянина Дениса Спицова.

«За Дениса очень рада. Он огромный молодец. Если бы еще сам побольше в себя верил, был бы еще лучше. Спицову не хватает вот этой уверенности. Надеюсь, что через такие успехи он ее наберет», — сказала она.

Третье место в скиатлоне занял финн Ийво Нисканен.