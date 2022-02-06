Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки

Сегодня, 19:11

Вяльбе — о победе Большунова на Олимпиаде: «Меня распирает гордость»

Вяльбе прокомментировала победу Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине
Карен Саркисян
Корреспондент

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала победу российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Уже переварили этот успех, — приводит слова Вяльбе «Чемпионат». — Эмоции зашкаливают. Это было феерично и красиво. Александр шел через тернии к звездам. У него было много всего. Меня распирает гордость. Когда спортсмен заслуженно получает медаль, за него радуешься. Большунов достоин этого, как никто другой. То, как он пашет, это уму непостижимо».

Также президент ФЛГР прокомментировала второе место россиянина Дениса Спицова.

«За Дениса очень рада. Он огромный молодец. Если бы еще сам побольше в себя верил, был бы еще лучше. Спицову не хватает вот этой уверенности. Надеюсь, что через такие успехи он ее наберет», — сказала она.

Третье место в скиатлоне занял финн Ийво Нисканен.

Источник: https://www.championat.com/skiing/news-4600459-menya-raspiraet-gordost-vyalbe-o-pobede-bolshunova-na-olimpijskih-igrah.html
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Денис Спицов
Елена Вяльбе
0
Читайте также
Украинский фигурист объяснил в интервью россиянам, почему не хочет общаться на русском языке
Бил финна палкой, рвал майку и убегал от врачей, чтобы поехать на Олимпиаду: кто такой Александр Большунов, выигравший для России первое золото Пекина-2022
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
«Кондратюк в своей финальной позе был таким страстным!» Взгляд из Америки на прокаты наших фигуристов
Мишина и Галлямов выступят в новых костюмах в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине
Украинский фигурист объяснил в интервью россиянам, почему не хочет общаться на русском языке
Что случилось с Клебо в скиатлоне? И надо ли ставить крест на ОИ-2022 на самом успешном лыжнике мира?
Олимпиада 2022: развязка командного турнира фигуристов и другие события понедельника. Онлайн-трансляция
Рейс-директор FIS подтвердил, что Большунову не грозит наказание за инцидент с Клебо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Объявлен состав сборной России по лыжным гонкам на мужскую и женскую спринтерские гонки на Олимпиаде в Пекине

Рейс-директор FIS подтвердил, что Большунову не грозит наказание за инцидент с Клебо
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости