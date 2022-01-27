Главный тренер сборной России по санному спорту рассказал о настрое команды перед Олимпиадой

Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов заявил, что команда находится на эмоциональном подъеме перед Олимпиадой в Пекине.

«Мы летим в Пекин в оптимальном составе, состояние спортсменов очень хорошее, настроение отличное. Этот сезон получился для нас неоднозначным и скомканным в силу непреодолимых причин. Но завершение Кубка мира у нас получилось очень неплохим, и команда сейчас находится на эмоциональном подъеме.

Меры были приняты беспрецедентные, мы полностью соблюдали антиковидный протокол. Что касается Китая, то мы там уже были в ноябре и очень хорошо знакомы с местными требованиями. Никаких поблажек ждать не придется, все осознают серьезность ситуации и соблюдают дисциплину», — приводит слова Чудинова ТАСС.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.