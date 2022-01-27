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Сегодня, 11:37

У российских саночников не обнаружили коронавирус перед вылетом в Пекин на Олимпиаду

Иван Торопцев
Корреспондент

Начальник сборной России по санному спорту Артем Петраков сообщил, что команда успешно прошла тестирование на коронавирус перед вылетом в Пекин (Китай) для участия в Олимпиаде.

«Российские саночники успешно прошли последнее перед вылетом тестирование на коронавирус, все получили зеленые QR-коды здоровья, необходимые для въезда в Китай», — приводит ТАСС слова Петракова.

Сборная России по санному спорту вылетит в Пекин 27 января вечерним рейсом. В состав команды на Олимпиаду вошли Роман Репилов, Семен Павличенко, Александр Горбацевич, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова, а также два экипажа, которые выступят в двойках: Александр Денисьев и Владислав Антонов, Андрей Богданов и Юрий Прохоров.

Зимние Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Источник: https://tass.ru/sport/13541159
Олимпиада
Коронавирус
Сборная России по санному спорту
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