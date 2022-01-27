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Сегодня, 20:41

Саночник Павличенко считает, что тесты в Китае могут выявить коронавирус даже у выздоровевших людей

Екатерина Савостина
Корреспондент

Российский саночник Семен Павличенко поделился мнением о тестировании на коронавирус во время Олимпиады в Пекине.

«Нельзя исключать, что после прилета у кого-то из российских или зарубежных спортсменов найдут ковид, — приводит слова Павлюченко ТАСС. — В прошлый раз была такая ситуация, что некоторые ребята прилетели в Китай после того, как месяц назад переболели коронавирусом. А у китайцев очень чуткие тесты, которые иногда выявляли ковид у выздоровевших и абсолютно здоровых спортсменов. Коронавирус в них уже умер несколько раз, а китайцы все равно умудрялись его выловить.

Я знаю, что нам нельзя будет выходить за пределы Олимпийской деревни кроме выездов на тренировки и соревнования. Но когда мы в ноябре были на тестовых мероприятиях, то нам там было запрещено вообще все. Поэтому у нас есть уже серьезный опыт, да и в номерах, надеюсь, не будем сидеть так же долго, как было в первый раз».

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Первые соревновательные заезды у саночников пройдут 5 февраля.

Источник: https://tass.ru/sport/13548041
Олимпиада
Коронавирус
Сборная России по санному спорту
Семен Павличенко
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