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Сегодня, 15:45

Чехия провалила Олимпиаду в день 50-летия Ягра. Похоже, это уже не топ-сборная

Сборная Чехии по хоккею проиграла Швейцарии и не попала в 1/4 финала ОИ впервые с 1992 года
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
15 февраля. Пекин. Чехия — Швейцария — 2:4. Вратарь чешской команды Шимон Грубец пропускает 4-й гол.
Фото Reuters
Сборная Чехии уступила Швейцарии и не попала в четвертьфинал впервые с 1992 года.

Олимпийские игры-2022. Хоккей. Мужчины. 1/8 финала
Чехия — Швейцария — 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)
Голы: Клок — 2 (Кнот, Червенка), 10:08 — 1:0. Амбюль — 1 (бол., Тюркауф, Корви), 14:59 — 1:1. Мотте — 1 (Холленштайн, Диас), 15:12 — 1:2. Мальгин — 1 (бол., Алатало, Андригетто), 29:53 — 1:3. Диас — 1 (Андригетто, Эрцог), 54:57 — 1:4. Червенка — 2 (бол., Крейчи, Коварж), 55:59 — 2:4.
Вратари: Грубец (55:55 — 55:59, 56:49) — Дженони.
Штраф: 6 — 4. Броски: 33 (5+16+12) — 18 (9+5+4). Судьи: Гофман, Каукокари. 15 февраля. Пекин. Национальный.

«Подарок» Ягру на юбилей

В последнее время все чаще слышны призывы исключить Чехию из Большой хоккейной шестерки и сократить круг топ-сборных до пяти команд. А как иначе? Родина Ягра и Гашека поставляет в НХЛ уже не то число звезд, что раньше. Местный чемпионат превратился в дом престарелых, где доминируют игроки из категории 35+. Взрослая и молодежная сборные Чехии с 2014 года позабыли, что такое медали международных турниров. А от некогда качественной чешской тренерской школы осталось одно название.

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Вроде бы мы должны удивиться сегодняшнему вылету команды Филипа Пешена уже на стадии четвертьфинала Олимпиады. Но ведь по большому счету никакой сенсации нет — чешский хоккей регрессирует, и сейчас место одной из самых хоккейных стран мира как раз где-то рядом со Швейцарией, которая сегодня не пустила чехов в 1/4 впервые с момента появления формата плей-офф в 1992-м. Тем не менее, учитывая уровень турнира и отсутствие энхаэловцев, сборная Чехии обязана была проходить дальше. И самое ужасное, что от швейцарцев Давид Крейчи и компания отлетели в день рождения Яромира Ягра. Вот так подарок легендарном деду!

Предположить, что чехи проведут не лучший турнир, разумеется, было можно. Хотя бы потому, что в Пекин из-за проблем с тестами они приехали в усеченном составе и первое время не могли играть двухсторонки «5 на 5» из-за банальной нехватки людей, а из-за отсутствия двух голкиперов на тренировках в рамку пришлось встать сервисмену Петеру Шулану. Ударило по котировкам парней Пешана и поражение в стартовом матче группового этапа с Данией. Но никто не мог подумать, что в столице Китая дела у них сложатся настолько плохо.

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Швейцарцы, которые в очном матче в группе уступили лишь по буллитам, сегодня были быстрее, наглее, голоднее, банально злее, а главное — гибче соперника. Чехи забросили первыми, но после этого расслабились, и именно в этот момент команда Патрика Фишера включилась, сумев выйти вперед еще до первого перерыва, а после играла четко по заданию и намеренно перешла на игру через контратаки.

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Причем счет в большинстве на 15-й минуте сравняла 38-летняя легенда альпийцев Андрес Амбюль, для которого этот гол стал первым за пять олимпийских турниров в карьере. Для ветерана из «Давоса» эта игра была матчем жизни — другого шанса побиться за золото у него уже не будет. Это было видно по движению, по тому, как он грызся за нейтральные шайбы, летел играть на возврате. Этой энергией он подпитывал и партнеров.

И такими же лидерами для чехов сегодня не смогли стать ни Давид Крейчи, ни Роман Червенка, ни Ян Коварж. Именно на опытных мастеров Пешан вправе мог рассчитывать в критической ситуации. Но в итоге помощи от них так и не дождался. Не стал мессией и Шимон Грубец — эту Олимпиаду он начал проваливать вдрызг с самого первого матча. Впрочем, главное здесь несколько другое: швейцарцы сегодня хотели работать, чехи — нет.

Сборная Чехии оказалась в тупике ровно к середине матча, когда Якуб Ержабек привез сопернику второе большинство в матче, а Денис Мальгин роскошным по точности и силе щелчком в третий раз поразил ворота Грубеца. После этого не было ни одной предпосылки, чтобы не самые мобильные чехи смогли перевернуть игру: швейцарцы грамотно застегнулись в обороне, выигрывали большую часть единоборств, включили режим «охраняем кукурузу» и не позволяли оппоненту хоть как-то встрепенуться.

Теперь чехов по возвращении на родину наверняка ждет порка и очищение местной прессой, которая не жалела камней еще после матча с Данией. Ну, а швейцарцев — мощная сборная Финляндии в четвертьфинале. Почему бы им с грамотной системой и сильным молодым тренером не повторить подвиг немецких соседей четырехлетней давности?

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Яромир Ягр
Олимпиада
Сборная Чехии по хоккею
Сборная Швейцарии по хоккею
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