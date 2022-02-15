Чехия провалила Олимпиаду в день 50-летия Ягра. Похоже, это уже не топ-сборная

Сборная Чехии уступила Швейцарии и не попала в четвертьфинал впервые с 1992 года.

Олимпийские игры-2022. Хоккей. Мужчины. 1/8 финала

Чехия — Швейцария — 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Голы: Клок — 2 (Кнот, Червенка), 10:08 — 1:0. Амбюль — 1 (бол., Тюркауф, Корви), 14:59 — 1:1. Мотте — 1 (Холленштайн, Диас), 15:12 — 1:2. Мальгин — 1 (бол., Алатало, Андригетто), 29:53 — 1:3. Диас — 1 (Андригетто, Эрцог), 54:57 — 1:4. Червенка — 2 (бол., Крейчи, Коварж), 55:59 — 2:4.

Вратари: Грубец (55:55 — 55:59, 56:49) — Дженони.

Штраф: 6 — 4. Броски: 33 (5+16+12) — 18 (9+5+4). Судьи: Гофман, Каукокари. 15 февраля. Пекин. Национальный.

«Подарок» Ягру на юбилей

В последнее время все чаще слышны призывы исключить Чехию из Большой хоккейной шестерки и сократить круг топ-сборных до пяти команд. А как иначе? Родина Ягра и Гашека поставляет в НХЛ уже не то число звезд, что раньше. Местный чемпионат превратился в дом престарелых, где доминируют игроки из категории 35+. Взрослая и молодежная сборные Чехии с 2014 года позабыли, что такое медали международных турниров. А от некогда качественной чешской тренерской школы осталось одно название.

Вроде бы мы должны удивиться сегодняшнему вылету команды Филипа Пешена уже на стадии четвертьфинала Олимпиады. Но ведь по большому счету никакой сенсации нет — чешский хоккей регрессирует, и сейчас место одной из самых хоккейных стран мира как раз где-то рядом со Швейцарией, которая сегодня не пустила чехов в 1/4 впервые с момента появления формата плей-офф в 1992-м. Тем не менее, учитывая уровень турнира и отсутствие энхаэловцев, сборная Чехии обязана была проходить дальше. И самое ужасное, что от швейцарцев Давид Крейчи и компания отлетели в день рождения Яромира Ягра. Вот так подарок легендарном деду!

Предположить, что чехи проведут не лучший турнир, разумеется, было можно. Хотя бы потому, что в Пекин из-за проблем с тестами они приехали в усеченном составе и первое время не могли играть двухсторонки «5 на 5» из-за банальной нехватки людей, а из-за отсутствия двух голкиперов на тренировках в рамку пришлось встать сервисмену Петеру Шулану. Ударило по котировкам парней Пешана и поражение в стартовом матче группового этапа с Данией. Но никто не мог подумать, что в столице Китая дела у них сложатся настолько плохо.

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Швейцарцы, которые в очном матче в группе уступили лишь по буллитам, сегодня были быстрее, наглее, голоднее, банально злее, а главное — гибче соперника. Чехи забросили первыми, но после этого расслабились, и именно в этот момент команда Патрика Фишера включилась, сумев выйти вперед еще до первого перерыва, а после играла четко по заданию и намеренно перешла на игру через контратаки.

Причем счет в большинстве на 15-й минуте сравняла 38-летняя легенда альпийцев Андрес Амбюль, для которого этот гол стал первым за пять олимпийских турниров в карьере. Для ветерана из «Давоса» эта игра была матчем жизни — другого шанса побиться за золото у него уже не будет. Это было видно по движению, по тому, как он грызся за нейтральные шайбы, летел играть на возврате. Этой энергией он подпитывал и партнеров.

И такими же лидерами для чехов сегодня не смогли стать ни Давид Крейчи, ни Роман Червенка, ни Ян Коварж. Именно на опытных мастеров Пешан вправе мог рассчитывать в критической ситуации. Но в итоге помощи от них так и не дождался. Не стал мессией и Шимон Грубец — эту Олимпиаду он начал проваливать вдрызг с самого первого матча. Впрочем, главное здесь несколько другое: швейцарцы сегодня хотели работать, чехи — нет.

Сборная Чехии оказалась в тупике ровно к середине матча, когда Якуб Ержабек привез сопернику второе большинство в матче, а Денис Мальгин роскошным по точности и силе щелчком в третий раз поразил ворота Грубеца. После этого не было ни одной предпосылки, чтобы не самые мобильные чехи смогли перевернуть игру: швейцарцы грамотно застегнулись в обороне, выигрывали большую часть единоборств, включили режим «охраняем кукурузу» и не позволяли оппоненту хоть как-то встрепенуться.

Теперь чехов по возвращении на родину наверняка ждет порка и очищение местной прессой, которая не жалела камней еще после матча с Данией. Ну, а швейцарцев — мощная сборная Финляндии в четвертьфинале. Почему бы им с грамотной системой и сильным молодым тренером не повторить подвиг немецких соседей четырехлетней давности?