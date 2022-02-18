Россия должна выходить в финал. Иной результат будет провалом

Обзор дня Алексея Шевченко.

Полуфинал

Сборная России по хоккею сыграет с командой Швеции за выход в полуфинал олимпийского турнира. Сильно волноваться на стоит. Не уверен, что будет какой-то красивый матч с обилием голевых моментов, но в этом наша сила. Уж за три недели сборная впитала в себя тактику от Алексея Кудашова и способна обороняться сколько угодно времени. Российская команда на групповом этапе обыграла Швейцарию — 1:0. И пусть тогда нас простил один из игроков соперника, не забросив в пустые ворота, важно, что мы спокойно играем с командами такого уровня. Вроде бы неплохие, обученные, но в их составе нет хоккеистов высокого уровня.

То, что мы готовы отбрасываться и терпеть, стало ясно и после тренировки в четверг. Вадим Шипачев теперь действует в тройке с Кириллом Семеновым и Андреем Чибисовым. То есть если динамовец забросит шайбу, то это будет приятный бонус, но лучше бы им не пропустить. Странное использование человека, способного в одну секунду принять решение, которое изменит ход встречи. Но проблема в том, что Станислав Галиев, кажется, перемещается на роль 13-го нападающего, он не оправдывает тренерского ожидания, а больше времени дадут Артуру Каюмову. С нападающим «Локомотива» ведь все понятно. Он бьется в меньшинстве, разрушает, точно не будет рисковать.

18.02.2022 | Россия — Швеция

Не было на тренировке Сергея Андронова. Кажется, что он пропустит матч, так как армеец пока не готов правильно проводить всю игру. В меньшинстве не так надежен, как ожидалось. А тут не матч КХЛ, чтобы закрывать на это глаза. Нет никаких оснований полагать, что сборная России проиграет. Но если команда не выйдет в финал — это провал. И каждый игрок и тренер национальной команды должен помнить об этом.

Плей-офф

В Высшей хоккейной лиге завершился регулярный чемпионат. «Югра» в очередной раз стала первой в гладком чемпионате. И это не должно никого удивлять. Один из самых богатых клубов лиги со спокойным управлением. Там практически нет трансферных ошибок, а система премиальных заставляет игроков выкладываться в каждой встрече (иногда на премиях можно увеличить свою зарплату в два-три раза). Плюс командой руководит Вадим Епанчинцев, умеющий работать в ситуации, когда не так много давления, как в КХЛ (впрочем, при нем «Спартак» попал в плей-офф после нескольких провальных сезонов). Ханты-мансийский клуб сватают в КХЛ, но руководству это совсем не нужно. Затраты возрастут многократно, а должного эффекта не будет. Да и местной публике нравятся победы в Высшей лиге, а не поражения в более сильном турнире.

Теперь плей-офф. Особенность второго этапа в Высшей лиге в том, что тут никаких пауз. Уже 21 февраля пройдут первые матчи, а к началу весны часть команд завершит сезон. Самая интересная пара — «Молот» — «Торос», практически равные соперники, а у нефтекамцев есть очень опытные ребята. Пермяки же только в конце сбавили обороты, хотя одно время претендовали на титул чемпиона. Не все понятно в противостоянии между «Металлургом» и «Горняком». Фарм-клуб «Автомобилиста» спустит теперь всех из первой команды, кого возможно. А у «Кузни» серьезную травму получил Даниил Ердаков, набравший 61 очко в сезоне. Интересно будет посмотреть за первым плей-офф в карьере Валерия Белова из «Лады», который считает себя тренером уровня КХЛ. Но кажется, что Кубок разыгрывают «Югра» и «СКА-Нева». Оба объективно лучшие в этом сезоне.

Контракт

В ЦСКА внезапно решили продлить контракт с одним из легионеров. Форвард Йоаким Нордстрем проведет в КХЛ и следующий сезон. Немного подозрительно, что это случилось накануне матча Россия — Швеция, ведь всем известно, кто он куратор национальной команды. Он же, напомню, и президент ЦСКА. На месте главного тренера шведской команды стоит задуматься, а выпускать ли Йоакима на площадку.

Новый контракт — спорное решение армейского руководства. То ли они понимают, что и следующим летом на рынке не будет хороших предложений, то ли собираются экономить. Три шайбы в 27 матчах при 16 минутах игрового времени — это не тот результат, которого ждут от легионера. Плюс в сентябре швед выбыл из строя из-за сотрясения и долго восстанавливался. А с сотрясениями сами знаете... Такие повреждения меняют хоккеистов.

Не вспомнить и матчей, когда Нордстрем очень сильно впечатлял игрой. Наоборот, в памяти всплывают игры, когда его действия явно не шли на пользу клубу. Помните знаменитую встречу с «Динамо» в ноябре (2:3 в овертайме в пользу бело-голубых)? Если бы не Йоаким, то должны были бы побеждать в основное время. Ужасно швед смотрелся и в декабрьской встрече с «Торпедо» (2:5). Были ли хорошие матчи? Только одна. В ноябре против минского «Динамо». Тогда хоккеист набрал три очка (1+2), но минчане были в плохом состоянии. Странное решение ЦСКА.