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17 апреля, 07:58

НХЛ, результаты 17 апреля: «Калгари» переиграл «Лос-Анджелес», «Эдмонтон» победил «Ванкувер» и другие матчи

Артемий Панарин.
Фото Getty Images
Матчи регулярного чемпионата НХЛ

В НХЛ 17 апреля прошли следующие матчи: «Юта» — «Сент-Луис» (3:5), «Виннипег» — «Сан-Хосе» (1:6), «Нэшвилл» — «Анахайм» (4:5), «Калгари» — «Лос-Анджелес» (3:1), «Эдмонтон» — «Ванкувер» (6:1) и «Колорадо» — «Сиэтл» (2:0).

17 апреля, пятница

НХЛ. Регулярный чемпионат
17 апреля, 02:30. Delta Center (Солт-Лейк-Сити)
Юта
Сент-Луис
НХЛ. Регулярный чемпионат
17 апреля, 03:00. Canada Life Centre (Виннипег)
Виннипег
Сан-Хосе
НХЛ. Регулярный чемпионат
17 апреля, 03:00. Bridgestone Arena (Нэшвилл)
Нэшвилл
Анахайм
НХЛ. Регулярный чемпионат
17 апреля, 04:00. Scotiabank Saddledome (Калгари)
Калгари
Лос-Анджелес
НХЛ. Регулярный чемпионат
17 апреля, 04:00. Rogers Place (Эдмонтон)
Эдмонтон
Ванкувер
НХЛ. Регулярный чемпионат
17 апреля, 05:00. Ball Arena (Денвер)
Колорадо
Сиэтл

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2025/26

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Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 0 0 0 0
2 Даллас 0 0 0 0
3 Колорадо 0 0 0 0
4 Миннесота 0 0 0 0
5 Нэшвилл 0 0 0 0
6 Сент-Луис 0 0 0 0
7 Чикаго 0 0 0 0
8 Юта 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
30.09 05:00 Эдмонтон – Ванкувер - : -
30.09 05:30 Вегас – Чикаго - : -
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