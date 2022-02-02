Два хоккеиста сборной Дании сдали положительные тесты на коронавирус по прибытии в Пекин

Два хоккеиста сборной Дании сдали положительные тесты на коронавирус по прилете в Пекин для участия в Олимпиаде, сообщает пресс-служба национальной команды.

Положительные тесты сдали нападающие Ник Олесен («Брюнес», Швеция) и Маттиас Асперуп («Харлев», Дания). Оба спортсмена находятся на самоизоляции в отеле, они будут каждый день сдавать тесты на коронавирус и смогут присоединиться к команде после того, как сдадут два отрицательных теста подряд.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Мужской олимпийский хоккейный турнир стартует 9 февраля. На групповом этапе сборная Дании сыграет с Чехией (9 февраля), Россией (11 февраля) и Швейцарией (12 февраля).