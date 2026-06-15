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Сегодня, 21:03

Самсонова с «баранкой» проиграла бельгийке Мертенс в первом круге турнира в Берлине

Сергей Ярошенко

Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла бельгийке Элизе Мертенс в первом круге турнира в Берлине — 6:1, 3:6, 0:6.

Встреча продлилась 1 час 48 минут.

27-летняя Самсонова 2 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 8. На счету ее соперницы 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

В следующем круге 30-летняя Мертенс встретится с представительницей Чехии Николой Бартунковой.

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Теннис
Людмила Самсонова
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