Германия разгромила Кюрасао в первом матче на ЧМ-2026

Сборная Германии разгромила сборную Кюрасао в матче 1-го тура группы E на чемпионате мира по футболу-2026 — 7:1.

У немцев дважды отличился Кай Хаверц, по одному голу у Феликса Нмечи, Нико Шлоттербека, Джамала Мусиалы, Натаниэля Брауна и Дениза Ундава. Единственный мяч островитян на счету Ливано Комененсии.

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер провел 20-й матч на ЧМ по футболу в карьере и повторил рекорд по этому показателю среди вратарей. 78-летний главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат стал самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира.

Во втором туре групповой стадии ЧМ-2026 Германия сыграет против Кот-д'Ивуара 20 июня, а Кюрасао встретится с Эквадором 21 июня.