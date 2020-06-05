В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора на 10.35 по московскому времени 5 июня, за последние сутки в России выявлено 8 726 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 37,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 144 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 8 057 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 855), Московской области (762), Санкт-Петербурге (378), Нижегородской области (330) и Свердловской области (251).

Всего на данный момент в России выявлено 449 834 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 528 летальных исходов, выздоровело 212 680 человек.