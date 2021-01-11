Свищев просит разъяснить порядок вакцинации профессиональных спортсменов

Член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев направил запрос в Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России для уточнения процедуры вакцинации российских спортсменов от коронавируса.

— Я направил депутатский запрос в ФМБА на имя директора агентства Вероники Игоревны Скворцовой с просьбой детально рассказать о том, как строится процесс вакцинации от коронавируса российских спортсменов, — рассказал Свищев. — Важно не только защитить наших спортсменов от коронавируса, но и понять, не могут ли в составе вакцины находиться вещества из списка запрещенных препаратов ВАДА. Необходимо быть аккуратными и бдительными в этом направлении. Помимо этого важно, чтобы вакцинация не мешала процессу подготовки спортсменов к ключевым соревнованиям. При этом, безусловно, здоровье спортсменов является приоритетом для нас. Также важно и то, что спортсменам необходимо участвовать в международных соревнованиях и проходить сборы, проводить контрольные мероприятия. Вакцина может дать нашим спортсменам необходимую защиту организма.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что РФС ведет переговоры с Минспорта и ФМБА о вакцинации игроков и персонала сборных России.