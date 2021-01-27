Собянин возобновил работу ресторанов и баров в ночное время

С 27 января отменяются ограничения на ночную (с 23.00 до 6.00) работу предприятий общественного питания, клубов, баров, дискотек и других развлекательных организаций в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

«И, пожалуйста, помните, что вероятность заражения коронавирусом хоть и уменьшилась, но всё еще существует, — написал Собянин. — Борьба пока не закончена. Мы по-прежнему должны соблюдать осторожность. Тем не менее, от всей души поздравляю вас, друзья, с нашей общей победой и еще одним шагом к возвращению нормальной жизни в прекрасном городе Москве».

При этом отмечается, что эти заведения по-прежнему должны соблюдать требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима, установленные Роспотребнадзором.

Сроки и этапы отмены остающихся ограничений будут объявлены дополнительно.