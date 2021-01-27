Собянин возобновил работу ресторанов и баров в ночное время
С 27 января отменяются ограничения на ночную (с 23.00 до 6.00) работу предприятий общественного питания, клубов, баров, дискотек и других развлекательных организаций в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
«И, пожалуйста, помните, что вероятность заражения коронавирусом хоть и уменьшилась, но всё еще существует, — написал Собянин. — Борьба пока не закончена. Мы по-прежнему должны соблюдать осторожность. Тем не менее, от всей души поздравляю вас, друзья, с нашей общей победой и еще одним шагом к возвращению нормальной жизни в прекрасном городе Москве».
При этом отмечается, что эти заведения по-прежнему должны соблюдать требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима, установленные Роспотребнадзором.
Сроки и этапы отмены остающихся ограничений будут объявлены дополнительно.
Дополнительная информация:
https://www.sobyanin.ru/snova-v-ofis-i-drugie-resheniya-27-01-2021
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