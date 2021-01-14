Росздравнадзор объяснил запрет на использование американской вакцины Pfizer

Частные клиники не имеют права использовать для прививок против нового коронавируса вакцины иностранного производства. Как отмечается, это касается как американской компании Pfizer, так и других, не прошедших государственную регистрацию.

«В соответствии с действующим законодательством, ввоз на территорию РФ и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен. Запрет распространяется в том числе на медицинские организации, ведущие деятельность на территории Международного медицинского кластера», — приводит ТАСС ссобщение Росздравнадзора.

В ведомстве также отметили, что в настоящее время ввоз как зарегистрированных, так и незарегистрированных лекарственных средств на территорию страны осуществляется в соответствии с положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕЭС) лекарственных средств.

Ранее российский филиал израильской клиники Hadassah Medical Moscow, расположенный в инновационном центре «Сколково», сообщил, что ведет переговоры с рядом компаний из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о поставках в Россию иностранных вакцин от коронавирусной инфекции.