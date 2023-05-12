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Сегодня, 16:10

Глава МВД ФРГ призывает запретить выдачу виз спортсменам из России и Белоруссии

Виктория Кравченко
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Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер планирует запретить выдачу виз спортсменам из России и Белоруссии для участия в международных соревнованиях в ФРГ.

«Если министерство иностранных дел согласится со мной в этом вопросе, мы откажем российским и белорусским спортсменам в визах при въезде в Германию», — цитирует ТАСС со ссылкой на DPA.

28 марта МОК рекомендовал не допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов, которые связаны контрактами с военными структурами.

Источник: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/17734155
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