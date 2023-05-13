«Евровидение-2023»: где и во сколько смотреть финал
В субботу, 13 мая, в Ливерпуле (Великобритания) на «Ливерпуль Арене» пройдет финал популярного музыкального конкурса «Евровидение-2023».
Начало — в 22.00 по московскому времени.
В прямом эфире посмотреть «Евровидение» можно будет на официальном YouTube-канале конкурса Eurovision Song Contest.
Всего участие в конкурсе принимают 37 стран, в финал прошли только 26. Россия и Белоруссия из-за политический ситуации пропустят «Евровидение» в этом году.
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