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«Евровидение-2023»: где и во сколько смотреть финал

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Фото Global Look Press

В субботу, 13 мая, в Ливерпуле (Великобритания) на «Ливерпуль Арене» пройдет финал популярного музыкального конкурса «Евровидение-2023».

Начало — в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире посмотреть «Евровидение» можно будет на официальном YouTube-канале конкурса Eurovision Song Contest.

Всего участие в конкурсе принимают 37 стран, в финал прошли только 26. Россия и Белоруссия из-за политический ситуации пропустят «Евровидение» в этом году.

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